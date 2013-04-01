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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 14:35 BJT

日本个股：丰田汽车3月在华销量同比下滑11.7%

路透4月1日 - 日本丰田汽车 周一公布，公司及在中国的合资公司3月在华售出75,900辆汽车，较上年同期减少11.7%。

丰田发给记者的短讯称，丰田1-3月在华销售184,700辆汽车，较上年同期减少12.7%。

丰田1-2月在华销售同比下滑13.3%。

丰田今年在华销售目标为90万辆，较上年成长7.1%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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