中国股市：沪综指微收跌至逾三个月新低，大盘上下两难观望气氛浓厚

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海4月1日 - 中国股市沪综指周一收市小跌，并创下逾三个月收盘新低。分析师指出，大盘在前期低点附近获得一定支撑，但因银行等权重股仍是疲弱乏力，因此大盘今日继续小幅盘整，成交量继续萎缩，观望气氛日渐浓厚。
沪综指 收报2,234.395点，跌2.226点或0.10%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为669亿元人民币，为近四个月来的低点，上日为732亿元。
“今日大盘在前期低点反复挣扎，基本符合技术面特征，”长江证券分析师宋中庆指出，前期低点2，230附近只是一个心理支撑位，大盘未来若要出现有力反弹，还需银行股等蓝筹股支持。但目前来看，银行股的调整还未结束。
他说，“我的感觉是，若没有政策出台，守住(前期低点)的难度较大，重力作用会慢慢体现。”
沪深300指数 收跌0.08%，报2,493.187点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,486.2点，跌0.43%，成交量为672,369手。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币