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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 15:12 BJT

中国股市：沪综指微收跌至逾三个月新低，大盘上下两难观望气氛浓厚

路透上海4月1日 - 中国股市沪综指周一收市小跌，并创下逾三个月收盘新低。分析师指出，大盘在前期低点附近获得一定支撑，但因银行等权重股仍是疲弱乏力，因此大盘今日继续小幅盘整，成交量继续萎缩，观望气氛日渐浓厚。

沪综指 收报2,234.395点，跌2.226点或0.10%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为669亿元人民币，为近四个月来的低点，上日为732亿元。

“今日大盘在前期低点反复挣扎，基本符合技术面特征，”长江证券分析师宋中庆指出，前期低点2，230附近只是一个心理支撑位，大盘未来若要出现有力反弹，还需银行股等蓝筹股支持。但目前来看，银行股的调整还未结束。

他说，“我的感觉是，若没有政策出台，守住(前期低点)的难度较大，重力作用会慢慢体现。”

沪深300指数 收跌0.08%，报2,493.187点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,486.2点，跌0.43%，成交量为672,369手。(完)

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