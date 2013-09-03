台湾股市：金管会推活络股市方案，将开放现股先买后卖当冲交易

路透台北9月3日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，为活络股市，将推动开放投资人先买后卖现股当日冲销交易、扩大平盘下可融(借)券卖出标的以及暂行放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券等三项方案。

金管会在发布的新闻稿中称，开放投资人先买后卖当日冲销交易部分，第一阶段先开放台湾50指数、台湾中型100指数及富柜50指数成分股共200档，并待实施一段时间观察其成效及交易风险后，第二阶段再研议是否扩大当冲标的范围。实施日期原则预计在2014年1月6日。

在扩大平盘以下可融(借)券卖出标的方案方面，金管会表示，将现行以150档上市股票为主的平盘以下可融(借)券卖出标的，全面开放至所有得为融资融券标的，均可平盘以下融(借)券卖出。该方案预计于今年9月23日实施。

金管会并称，将自今年9月9日起至2014年3月8日止，放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券。