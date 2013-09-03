台湾股市：金管会推活络股市方案，将开放现股先买后卖当冲交易

标题新闻：ECB管委马库赫称在考虑调整政策前，ECB需关注当前通胀是否可持续
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月3日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，为活络股市，将推动开放投资人先买后卖现股当日冲销交易、扩大平盘下可融(借)券卖出标的以及暂行放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券等三项方案。
金管会在发布的新闻稿中称，开放投资人先买后卖当日冲销交易部分，第一阶段先开放台湾50指数、台湾中型100指数及富柜50指数成分股共200档，并待实施一段时间观察其成效及交易风险后，第二阶段再研议是否扩大当冲标的范围。实施日期原则预计在2014年1月6日。
在扩大平盘以下可融(借)券卖出标的方案方面，金管会表示，将现行以150档上市股票为主的平盘以下可融(借)券卖出标的，全面开放至所有得为融资融券标的，均可平盘以下融(借)券卖出。该方案预计于今年9月23日实施。
金管会并称，将自今年9月9日起至2014年3月8日止，放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券。
金管会强调，三项方案将有助于投资人从事策略或避险交易，除增加台股成交量外，并可增加资券相抵交易量，另可增加证券自营商操作弹性。(完) (记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。