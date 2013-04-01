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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 17:51 BJT

两岸金融：金银三会达成共识，陆银来台参股上限调高

路透台北4月1日 - 睽违一年半的两岸银行监理平台会议周一在台北召开，会后达成多项共识，其中以单一陆银来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%最为瞩目。

中国银监会主席尚福林上日亲自率团来台，与台湾金管会进行两岸第三次银行监理平台会议。在陆银来台参股的限制方面，也增列若是陆银来台投资金控旗下子银行的持股比例，则可达20%。

此外，台湾金管会也表示，将尽快取消大陆地区银行来台申设分支机构的OECD(经济合作暨发展组织)条件，而已在台湾地区设有分行的陆银符合条件者，可申设包含OBU(国际金融业务分行)在内的分行。同时，大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)将可来台投资股市。

在台资银行赴陆设立分支机构方面，陆方同意开放台湾地区银行赴大陆发起设立村镇银行，也同意在特定区域，允许台湾的银行大陆分行在当地可申请省区异地支行；此外，金管会也同意按照陆方最新规定中，透过第三地到中国投资的台资企业进行认定。

首度两岸银行监理平台会议系于2011年4月在台北召开，尔后同年11月在北京举行第二次会议，此次则为第三度两岸银行监理平台会议。

台湾金融保险指数 今天收跌0.96%，略见涨多回档的压力，表现不如台湾加权指数 的0.24%跌幅。(完) (记者 詹静宜；撰写 高洁如；审校 张喜良)
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