两岸金融：金银三会达成共识，陆银来台参股上限调高

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北4月1日 - 睽违一年半的两岸银行监理平台会议周一在台北召开，会后达成多项共识，其中以单一陆银来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%最为瞩目。
中国银监会主席尚福林上日亲自率团来台，与台湾金管会进行两岸第三次银行监理平台会议。在陆银来台参股的限制方面，也增列若是陆银来台投资金控旗下子银行的持股比例，则可达20%。
此外，台湾金管会也表示，将尽快取消大陆地区银行来台申设分支机构的OECD(经济合作暨发展组织)条件，而已在台湾地区设有分行的陆银符合条件者，可申设包含OBU(国际金融业务分行)在内的分行。同时，大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)将可来台投资股市。
在台资银行赴陆设立分支机构方面，陆方同意开放台湾地区银行赴大陆发起设立村镇银行，也同意在特定区域，允许台湾的银行大陆分行在当地可申请省区异地支行；此外，金管会也同意按照陆方最新规定中，透过第三地到中国投资的台资企业进行认定。
首度两岸银行监理平台会议系于2011年4月在台北召开，尔后同年11月在北京举行第二次会议，此次则为第三度两岸银行监理平台会议。
台湾金融保险指数 今天收跌0.96%，略见涨多回档的压力，表现不如台湾加权指数 的0.24%跌幅。(完) (记者 詹静宜；撰写 高洁如；审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币