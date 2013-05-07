《人民币焦点》台湾企业套利先于贸易结算，关键实质需求尚未成气候

* 企业资产配置先行，使用人民币金融热于贸易

* 人民币结算电子业观望，传产较积极

* 跨境资金流渐开，自由化为最终解决方案

记者 林妙容

路透台北/香港5月7日 - 人民币正试图站上全球准强势货币的制高点，以匹配其在G2(美国+中国)的政治地位。然而与两强权大国贸易往来最密切的台湾，企业贸易结算从美元位移到人民币的速度只能称上牛步，而以资产配置的套利行为则成为人民币国际化中的必要之恶。

人民币自由化尚未能成熟，是台湾企业的苦药却也是蜜糖--担忧流动性与风险，同时也存在离岸与在岸的套利机会。进而演变成人民币在离岸的发展宿命--金融套利先于企业结算。

〞企业(用人民币结算)希望能等市场更成熟，要确定人民币是不是够自由化。〞台湾主要电子产品组装厂之一--和硕光电 副总经理林秋炭说。

凯基投顾分析师蔡耀德则表示，中国外汇与利率的市场化及自由化正加速进行中，长期趋势已经确立，台湾企业只要控制其布局人民币的资产部位在可控范围，对企业并不构成风险。

林秋炭说，电子业对人民币国际化趋势并不怀疑，但拆解平板电脑和手机，里面的零组件大都是美国大厂制造，美国厂商不使用人民币，台资电子厂就几乎不可能用人民币做为收付货币。

〞CUP是Intel ，软体是Microsoft...供应链上很长一串，不是我们说了算。〞他指出。

而企业套利先于贸易，凯基投顾蔡耀德也认为难以责难，长期来说，台湾八成电子业及传统产业均在中国设厂，出口中有四成至大陆，实质需求终将带动企业贸易以人民币结算比例。

人民币今年来的强劲升值已引发在岸及离岸企业的套利风潮，甚至令中国第一季的贸易数据失真。中国外管局虽即刻收紧金融机构的外汇综合头寸下限，但国务院总理李克强也要求稳步推出利率汇率市场化改革措施。

**电子业冷淡应对，传产较积极**

依恃台湾与大陆间每年上看约1,600亿美元的贸易大量，台湾银行业对企业使用人民币带来的相关支付及借贷业务期待甚高。然而本地银行开办人民币业务三个月来，占台湾出口最大宗的电子业，却反应冷淡。

去年中美两国占台湾贸易总量近四成。以今年第一季台湾的出口贸易结构来看，电子及资通信产品出口总额达229.7亿美元，约占台湾出口总额的32%。

台湾在全球电子供应链中举足轻重，多数在大陆均设厂生产，然而不论是代工厂或品牌厂，原物料从海外进口是美元计价，平板电脑及智慧型手机卖到欧美也以美元订价。

另一不愿具名的台资科技业主管，台湾电子业虽然在贸易上没有跟进人民币支付，但因为人民币近来的升值题材，使得台资企业在资产配置上从过往的G3+1(美元、欧元、日元+台币)时代进入G3+2(美元、欧元、日元+台币、人民币)。

〞就资产配置来说，现在持有人民币的回报较其他币别好...我们的做法是尽量投入在岸市场，离岸则建置(人民币)负债部位。〞上述主管称。

相较电子业受制于国际供应链的制肘，台资传统产业由于前进大陆比例高，主攻中国内需市场，其终端产品不受其他国际大厂影响，在跨境贸易上使用人民币支付的意愿则显着提升。

〞现在企业就是把人民币纳入为配置的一环，因为人民币的发展是正面的。〞台湾造纸大厂--永丰余 发言人殷国堂说。

永丰余已自今年第二季开始，将台湾-大陆贸易段的支付改用人民币结算。不过殷国堂也指出，在造纸产业的供应链中，部分来自中南美洲的纸浆供应商，由于过去在既有的经营模式中完全没有使用人民币的习惯，也没有对人民币的需求，要改变支付习惯较不容易。

台湾龙头钢铁厂--中钢 也表示，该公司已向在中国投资的台商客户通告，只有客户有意愿，将可采用人民币做为结算货币。以往中钢对外贸易以美元结算为主，只有对日本的出口应客户要求改采日圆计算。

〞我们考虑以客户方便为主，而且人民币在国际化的过程中，汇率不会太差。〞中钢财务副总林中义说。

目前中钢销往中国的比例约占全年营收8.5%，以中钢去年全年营收2,071.93亿台币来计算，约当176亿台币，合约37亿元人民币，总量并不高。

台湾在2011年年底首先以国际金融业务分行(OBU)形式开启人民币业务，今年2月起则允许境内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务。

**企业使用人民币将逐渐加温**

但有分析师认为，不需要对台湾离岸业务如此悲观。

〞现在只是需要一个开始，一旦有人开始做第一笔，后面就会跟上来，我认为不需要这么悲观。〞渣打国际银行 台湾首席经济学家符铭财说。

自称是全台湾对发展人民币市场最乐观的符铭财，甚至以香港人民币存款占总存款约15%来推估，预估台湾五年后人民币存款量可达1兆(万亿)人民币，有机会超越香港成为离岸人民币的首要基地。他同时估计台湾与大陆间跨境贸易使用人民币结算的比率，第1-3年约当3-15%，但五年后至长期最终可达约三分之一。

尽管部分金融分析师认为，最终两岸间至多只有约20%的跨境贸易采人民币结算，但这个比例意味着以去年一整年台湾与大陆间多达1,600多亿美元的贸易量推算，每年两岸间将约有2,000-3,300亿人民币的结算额。

〞当然不可能100%转成人民币...但大家会(对使用人民币支付)愈来愈comfortable，就会愿意改变，这是时间的问题。〞符铭财说，他并特别指出当供应链上都是台商时，即使是电子业，可以单独形成人民币的现金流。

**香港经验**

以台湾央行公布3月台湾跨境贸易人民币结算额约92.51亿 来看，台湾目前仅约有香港同期3,408.03亿人民币跨境贸易量 的2.7%。

但香港经验指出，2009年7月开放跨境贸易以人民币结算以来，香港平均量能在最初一年，每月均在百亿人民币以下，2011年起增加速度走快，至2012年后，每月大都已有2,000亿人民币以上水准。

观察香港这个离岸人民币先行市场，在政策支持且贸易结构紧密下，企业使用人民币结算的意愿有所增长，部份贸易商甚至愿意以3-5%的折扣来鼓励交易伙伴使用人民币。

一不愿具名的外资银行人士指出，中资企业使用人民币结算可以降低汇兑及避险成本，所以愿意提供折扣来促成人民币结算。不过，许多出口商的上下游供应商仍以使用美元居多，再加上人民币并非自由兑换货币，要提一步提高结算使用量仍待政策松绑。

香港星展银行稍早一份针对211家香港企业的调杳显示，超过九成的企业仍以美元及港元作为支付结算的首选货币，人民币仅占3%。不过，未来12个月愿意使用人民币的企业小升至5%，过去12个月为3%。

星展梁兆基稍早指出，2012年首三季人民币结算贸易占同期贸易总额约11%，虽然比起美元在美国外贸结算比例的80%仍有一大段距离，但相较于欧元的50%以及日圆的约33%，表现已相当不错，预期未来还有较大的增长空间。

中国于2009年7月推出人民币跨境贸易试点，次年扩大试点范围，带动跨境贸易结算成长，至2013年3月人民币跨境贸易结算量为3,480亿元人民币，按年增长近50%。

**人民币放款无门，外汇市场活络**

台湾企业观望的态度令此前抢入人民币存款的本地银行放贷无门。

据台湾央行至3月底的统计，台湾人民币放贷水位仅有约66亿人民币，占人民币总存款约13.66%。多数银行目前将手头的人民币闲置资金转存台湾离岸人民币清算行--中国银行 台北分行，等于间接回流在岸市场。

台湾本地大型银行主管无奈表示，在岸和离岸资金流动的限制，使得台资企业在离岸市场借入人民币的水温偏低，放款业务难以成长，银行苦无主要获利来源。

已发行台湾首档宝岛债的中国信托银行承销部协理宋德满也指出，预期接下来一段时间企业端发行宝岛债将趋于安静，因为跨境资金的流动在政策上仍有许多障碍。

不过在初期发展中，企业对人民币相关的投资和套利感到兴趣浓厚，特别是近来人民币升值预期浓烈，使得银行端当前的企业业务以外汇市场的发展最快。

一本地大型银行外汇交易员称，人民币兑美元 的外汇交易在台湾交易量虽不特别令人满意，但相对其他业务交易量不弱，特别是近来人民币持续上扬。

这也解释了在SWIFT(环球银行金融电信协会)3月公布的统计中，为何在过去六个月台湾对大陆(含香港)的使用人民币支付快速上升，约有44%以人民币结算，为全球除中国及香港外的第四位。

由于SWIFT的统计基础是银行间客户的汇款电文，这意味着其计算基础中很多是诸如人民币/美元换汇(SWAP)等台湾与香港惯常承作的交易类型及资金调动，而非全然反应真实贸易。由于外汇交易市场的火热，也推升了SWIFT中台湾对香港及大陆的人民币结算量。

除了外汇市场，银行也热衷于推出财富管理相关的人民币商品。台湾已有两档人民币计价基金获准募集 ，另有数档正在审核中。近来在台湾的外资银行也接棒本地银行，再推高利率的人民币定存专案。

今年以来，在岸人民币 已升值约1.2%，加上此前中国央行副行长易纲4月在华盛顿表示，进一步扩大人民币汇率波动区间的时机到了，令市场在人民币国际化进程中对人民币升值有很大的想像空间。

这个想像疑似已引发虚假贸易套利。中国对外贸易大省广东一季度贸易数据异常冲高引发多方关注，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致监管部门出手核查。

然而在台湾，今年对中国(含香港)第一季出口较去年同期仅呈小幅成长4.6%，进口年增率为6%，没有太多异常。台湾金融监管官员解释，香港因金融高度自由化，使得企业利用贸易套利相对容易；但台湾监管较为严格，尽管有人民币升值的诱因，企业虚假贸易的情况不易发生。

**跨境资金流动小步迈开**

虽然障碍仍多，但台湾金融业寄望人民币带来业务契机并非全然无解。其中企业最在意的跨境资金流动已有小门先行。

在大陆专门为台资企业辅导上市及资金规划的富兰德林总经理刘芳荣表示，台湾开始人民币业务后，台资企业最热衷的资金调度方式之一，即是以人民币承作〞内保外贷〞，意即在中国大陆以土地厂房取得〞保函〞后，由离岸人民币中心，如台湾提供贷款资金。

他指出，合计境内保函费用及境外借贷利率，企业平均借款成本可约在4%左右，较中国境内借款平均成本约8%省了一半。

而近来中国监管当局在上海试点的跨国企业集团跨境人民币融资措拖，也将成为企业使用人民币的助力之一。

人民币跨境贷款是在中国境内的企业向境外母公司或关联公司进行人民币放贷的新业务模式，目前以上海注册的企业作为试点，需逐笔经央行审批。去年11月时建行 向通用电气(中国)办理了1.5亿元人民币贷款，成为第一笔跨境贷款。其后渣打中国也替客户争取了33亿元贷款额度。

〞如果逐步让企业的人民币容易进来，也容易出去，这些跨国企业会更多考量使用人民币，促使他们在贸易、投资及融资活动中，采取人民币结算，将来这些企业将成为推动人民币国际化的推手之一。〞花旗交易服务部中国区总经理裴奕根此前向路透做上述表示。

刘芳荣也说，中国的外汇管制放宽已是趋势，台资企业只会越来越受惠。

今年初中国大陆考虑对台湾增加千亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度，以及台湾积极争取台湾企业能比照香港使用人民币外商直接投资(RFDI)政策，都是人民币跨境资金逐步扩大流动的明证。

除了企业，中国已考虑到进一步放宽跨境结算至个人。中国央行官员5月初证实，正在研究个人跨境人民币结算业务办法，此业务将同时涉及经常项下和资本项下，计划年内推出。

**自由化是最终关键**

从汇率成本控制、投资便利性及资产配置各面向，两岸间经贸的紧密度都令台资企业使用人民币的条件更为齐全，仍有机会向离岸人民币中心的成熟更进一步。但人民币自由化仍是最重要的一环。

此前在香港发行过点心债的中租迪和 副总经理廖英智说，离岸和在岸的人民币业务不断放宽，对不同产业产生的效益不同，但是长期来看，对企业累积出效益是无庸置疑的。

和硕光电的林秋炭则表示，人民币的自由化才是所有问题的关键。

人民币的升值预期终将在市场的循环中渐次减弱，台湾金融业难以长久依靠人民币升值做为旺火薪材，企业对人民币的使用仍是所有拼图中最关键的一块，这却需要中国利率及汇率市场化做为前导。(完)

(香港记者李珊珊对本文亦有贡献)