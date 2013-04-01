中国债市：利率互换延续淡静市况，海外假期令市场缺乏指引

路透上海4月1日 - 中国人民币利率互换 周一延续淡静市况，报价亦维持稳势，尽管最新官方PMI数据不如想像般亮丽，推动现券表现偏强，但海外市场因假期多数仍在休市，机构多在等待海外恢复交易后给出更多指引。

“利率互换没动，债券(收益率倒是下了)，因为PMI差于预期。”上海一银行交易员称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方。不过，该数据远逊于路透调查预估中值52.0。

上述交易员并指出，IRS市场不同于现券，由于有offshore(离岸)市场存在，不仅走势相互影响，而且经常存在跨市场套利交易，因此海外市场波动的影响也不可忽视。

银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率下行，其中隔夜品种大跌逾70个基点(bp)。资金面维持宽松，隔夜报价自季末前的高位跳水，七天期则因能覆盖月初的准备金补缴日，需求显多，利率仅小幅下行。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周一 3.2050/ 3.3025 3.2360/ 3.3200 3.4460/ 3.5380 3.6350/ 3.7240 3.6675/ 3.8950 周五 3.2000/ 3.3000 3.2350/ 3.3217 3.4500/ 3.5400 3.6325/ 3.7217 3.6650/ 3.8950 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动+0.0050/+0.0025 +0.0010/-0.0017 -0.0040/-0.0020 +0.0025/+0.0023 +0.0025/+0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。