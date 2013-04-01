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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 16:26 BJT

韩国经济：政府推出刺激地产市场政策，以拉动经济

韩国总统朴槿惠曾许诺采取措施提振经济，包括一项规模料达至少12万亿韩元的补充预算案。

韩国央行稍早的数据显示，去年韩国建筑支出实质下滑2.2%，为过去五年中的第四年下滑，是2012年经济增速从2011年的3.7%下滑至2%的原因之一。(完) (编译 田建华/王洋; 审校 李春喜/艾茂林)
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