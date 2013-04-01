中国债市：利率债走暖，官方PMI逊预期刺激交易性买盘

路透北京4月1日 - 中国银行间债市周一利率债收益率小幅下行，主受3月官方制造业PMI数据大幅逊于预期推动。交易人士表示，除上周尾段利率品种因银行理财新规影响意外走暖外，市场死水微波的态势已经僵持多日，今日数据刺激了部分此前观望的交易性买盘溢出。

他们并指出，因为未来基本面和政策面还存在不确定性，所以利率债暖势持续的概率趋弱。不过对于近日买盘颇为活跃的信用债，交易员认为，在利率品种后市方向暂不明确的背景下，持有高评级或短久期信用债或是当前比较上佳的选择。

“大家一直都憋着，今天这个数据出来之后，算是刺激了一下，特别是一些交易盘出来了，再加上可能有些外资买盘，...国债的收益率差不多下来2-3个(基)点。”上海一银行交易员称。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰中国3月制造业PMI终值亦回升至51.6，和初值基本相符。

华北一银行交易员并提到，虽然今日数据显示经济复苏力道尚弱因此刺激现券走暖，但是这样的行情或是短暂的，“毕竟从当前看经济还是向好的，不过大家对下半年(经济成长)的预期又存在分歧。”

2013年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构维持对中国基准利率及存款准备金率不变的预期。经济恢复和通胀后续趋升态势使债市收益率存上行压力，然而受银监会关于理财投资新规影响，部分机构或将增加债券投资比例，可能削弱收益率向上动能。

参与调查的43家机构预计，中国4月末10年期国债收益率估值料为3.60%，较3月末上升6个BP。

剩余期限约9.8986年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.5200%，上日末笔为3.5503%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.9966 3.4117

上日 2.7062 3.4419

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8900/2.8310 国债参考率报价 2.7662/2.7205 金融债参考率报价 3.3890/3.3250 (完)