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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 16:49 BJT

台湾央行：共发行3,158.9亿台币存单，存单余额减192.5亿

路透台北4月1日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,158.9亿台币存单，若相较存单到期金额期3,351.4亿，存单发行余额减192.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,071.90 　 91天期 0.93 53.00

182天期 1.05 34.00

央行上日共发行1,494亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,392亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为457亿台币；至周日累计超额准备为2,264亿台币，加计前期1%的超额准备为3,432亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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