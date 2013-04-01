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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 16:58 BJT

国际油市：沙特原油出口需求未来数月料增加--沙特石油部长

路透多哈4月1日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周一向路透表示，沙特原油出口需求料在未来数月增长。

他预期未来数月外国对沙特的原油需求将增加，但增幅有多大仍“有待观察”。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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