《中国新债预测》国开行“F4”SHIBOR浮息债利差料低于二级，宽资金提振需求

* 招标品种：国开行2013年第14-17期浮息债(三个月shibor基准

* 期限及金额：1/3/5/7年，总额不超200亿元人民币

* 招标时间：周二(2日)--1/3年 9:30-10:30；5/7年 9:30-11:10

* 受访人数：6位 (银行、券商

* 预测区间：-60bp至-50bp、-18bp至-10bp、3bp-15bp、25bp-30bp

* 预测均值：-56bp、-12bp、9bp、28bp

路透上海4月1日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4")。路透调查显示，机构流动性充裕，且今日公布的PMI数据不及预期，二级市场收益率已先行回落，预计明日新债需求应不俗，利差水平会低于二级报价。

“明天需求应该挺好的。资金比较宽，银行会是配置主力，不过SHIBOR浮息债按季付息久期短，一些货币基金和理财产品也会有兴趣。”北京一大型券商分析员称。

华东一商业银行交易员则指出，早间公布的官方制造业PMI弱于预期，推升债市做多氛围，预计会拉低明日一级定位。资金宽松格局下，除了配置需求，明日一年和三年的浮息债应会有交易盘积极参与，而国开的中长期债一直以来发行都不错，明日需求也不会太差，总体定位都会低于二级。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-51.15bp、-8.59bp、12.35bp及31.9bp(基点)。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰中国3月制造业PMI终值亦回升至51.6，和初值基本相符。

国开行1月29日首次发行了SHIBOR基准10-13期浮息债，一、三、五、七年期的中标利差分别为-50基点(bp)、-1bp、19bp和38bp，之后3月5日进行了首次增发。

国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种，并都进行过增发。

该次债具体条款如下:

14期 15期 16期 17期

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期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor

发行上限 均不超过50亿元

招标日 4月2日(周二)

具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

起息日/缴款日 4月8日

分销期 4月3日-4月8日

上市日 4月10日 4月12日 4月12日 4月12日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

付息频率 按季付息

承揽费 无 0.05% 0.10% 0.10%

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