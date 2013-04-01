更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率跳水，七天因跨补缴准备金日需求显好

(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海4月1日 - 中国银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率下行，其中隔夜品种大跌逾70个基点(bp)。资金面维持宽松，隔夜报价自季末前的高位跳水，七天期则因能覆盖月初的准备金补缴日，需求显多，利率仅小幅下行。
交易员并指出，场内资金需求多来自于基金券商类小型机构，清明假期前仅三个交易日，央行公开市场预计也会维持温和的回笼态势，对流动性影响应不会很大。
“出钱的比较多，整体不缺钱，一些小型的机构在借，押信用债的。”上海一商业银行交易员称。
今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例一般是推迟至周日(7日)补缴。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报七天逆回购，和28天正回购需求。此前公开市场连续六周净回笼，其中上周净回笼继续小幅放量至570亿元人民币。
今日银行间市场质押式回购总成交量约7,341.78亿元，低于上日的8,939.68亿元；其中隔夜品种成交6,382.01亿元，上日为7,721.18亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ----
质押式回购
其中:隔夜 1.9966 2.7062 -70.96 6,382.01
七天 3.4117 3.4419 -3.02 818.06
14天 3.4418 3.5651 -12.33 141.71
上交所债券回购
其中:隔夜 1.1300 3.5500 -229.00 1,285.19
七天 2.5900 3.0000 -30.00 300.65
14天 3.1500 3.1000 5.00 17.58
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0100 2.7200 -71.00 --
七天 3.4200 3.3900 3.00 --
14天 3.4200 3.4400 -2.00 --
shibor
其中:隔夜 1.9915 2.6840 -69.25 --
七天 3.4040 3.3940 1.00 --
三个月 3.8804 3.8805 -0.01 -- (完)
(发稿 丁淑琴; 审校 张喜良/曾祥进)