重发-背景资料：中国重点城市房地产调控主要细则一览

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路透北京4月2日 - 中国房地产调控“新国五条”3月初公布以来，包括北京、上海等一线城市在内的近40个城市近期纷纷推出细则，就本市房价调控目标、限购政策落实、税收和金融政策做出规定。

市场人士多认为，地方细则不如预期得严厉，对于此前热议的二手房交易征收20%个人所得税未有明确规定，二套房房贷首付和利率调整则将依据地方实际情况适时调整。

以下重点城市今年房地产调控细则主要内容：

**房价调控目标**

截至4月1日已有35个城市公布2013年度房价控制目标，包括广州、深圳、天津在内的大多数城市目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。在房价指标中，剔除了保障房，居民收入涨幅则是扣除物价因素后的实际涨幅。

北京、上海等一线热点城市房价调控目标相对更为严格，青岛、西安等市则在目标中提及房价涨幅“明显低于”人均可支配收入实际涨幅。

北京2013年全市新建商品住房价格与2012年价格相比保持稳定，进一步降低自住型、改善型商品住房的价格，逐步将其纳入限价房序列管理。

上海2013年按照保持房价基本稳定的要求，切实贯彻落实各项房地产市场调控措施。

**限购政策**

强调严格执行住房限购措施，严格购房资格审核。一线城市进一步细化限购规定，其中，北京的细则最为严厉。

北京：自通知下发次日起，本市户籍成年单身人士在本市未拥有住房的，限购1套住房；对已拥有1套及以上住房的，暂停在本市向其出售住房。对不如实申报、提供虚假材料骗取购房资格的家庭，不予办理产权登记手续，家庭承担相应的法律责任，且5年内不得在本市购买住房。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

上海：进一步严格执行国家和本市的住房限购措施和相关操作口径。相关部门要加快研究建立购房人及其家庭成员在本市拥有住房情况、购房人纳税或社会保险缴纳情况、购房人婚姻状况信息交互共享，完善住房限购措施的操作流程。

广州：自意见发布之日起，非本市户籍居民家庭能提供购房之日前两年内在本市连续缴交一年以上个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明的，限购一套住房（含新建商品住房和二手住房）；非本市户籍居民家庭不得通过补缴个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明购买住房。

市国土房管局要进一步加强对购房行为的监管，购房资格审查环节前移至签订购房合同（认购）前。

深圳：杜绝通过补缴社保、多重户口等方式规避限购政策的行为；发挥个人住房信息系统在限购、限贷政策中的作用。

天津：严格购房家庭资格复核，各区县房地产管理部门在办理商品住房买卖合同备案或二手住房权属转移登记时，要对购房家庭拥有住房套数情况和相关证明材料进行严格复核，对不符合住房限购政策规定的，不予办理相关手续。

**税收政策**

多地表示将严格执行国办发〔2013〕17号文件关于房地产税收的政策规定。对于广受关注的二手房交易按差额征收20%个人所得税，地方多未给出明确规定。

北京/天津：对个人转让住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等信息系统能核实房屋原值的，应依法严格按照个人转让住房所得的20%计征；不能核实房屋原值的，依法按照核定征收方式计征个人所得税。

对个人转让自用5年以上，并且是家庭唯一生活用房取得的所得，继续免征个人所得税。

上海：对出售自有住房按照规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，依法严格按照转让所得的20%计征。继续稳步实施个人住房房产税改革试点。

重庆：对在主城区个人拥有的独栋商品住房、个人新购的高档住房，以及在重庆同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套（含二套）以上的普通商品住房征收房产税；对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

广州：严格执行国办发〔2013〕17号文关于出售自有住房个人所得税的征收规定。加强土地增值税征收管理，加大对房地产开发项目土地增值税清算力度。

**房地产金融政策**

各地将继续严格实施差别化住房信贷政策，一线城市北上广深，以及重庆、天津、青岛等多地均提及可依实情和相关规定，适时提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。而据国内媒体引述权威人士报导，央行层面不会就各地分支机构上调二套房贷首付比例和利率做出统一的要求。

北京、上海等地强调强化对购房人的贷款资格审核，其中，上海规定，严格执行第二套住房信贷政策，重点强化对异地、外籍、离异、低龄人群等借款人的贷款资格审查，不得向不符合信贷政策的借款人违规发放贷款。

重庆等对中小户型住宅给予金融政策支持，规定银行业金融机构要在符合信贷条件的前提下，对中小套型住房套数达到开发总套数70%以上的普通商品住房建设项目，优先支持开发贷款需求。