重温稿-台湾货币市场：短率大致平稳，延续上周宽松态势

* 月初法人资金回笼

* 银行间资金也很宽裕

* 短率在低位游走

记者 高洁如

路透台北4月1日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。月底过后，法人资金回笼，银行间资金仍呈现宽裕，短率大致仍在低位游走。

大型银行资金调度人员表示，上周即便是月底最后的交易日，资金环境仍旧宽裕。今日货币市场资金宽松状态不改。

不过也有大型银行人士表示，本周三(3日)适逢本提存期最后一个交易日，由于随后即放假四日，因此分行据点多的银行，拆出动作倒也保守。

一位公营银行资金调度人士称，“今天资金情势还好，我们多钱但还要再看看。”

本地时间16:47，银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.41%，上日在0.295-0.45%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.48%。

**短票利率持平区间低位**

票券商指出，由于法人资金回笼，因此今日缺口多向其寻求补足，与银行承做的短票金额倒是不多。

30天短票利率大致持平在区间低位，主要在0.70%，上日大多成交在0.7-0.71%。

台湾央行今日共发行3,158.9亿台币存单，若相较存单到期金额期3,351.4亿，存单发行余额减192.5亿。

本周存单到期总额为6,986亿台币，本周余日存单到期情况为：周二834亿，周三2,800.6亿台币。周三也是本提存期最后一个交易日。周四和周五则因假期放假二日，4月提存期首个交易日是4月8日。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为457亿台币；累计至周日超额准备为2,264亿台币，加计前期1%的超额准备为3,432亿台币。

**公债与公司债附买回利率略走低**

台湾公债与公司债附买回(RP)利率区间略为走低。交易人士表示，在季底资金紧缩因素排除后，市场资金更为宽松，料本周RP利率交投区间将略往下探，不过本周四起有两天连假，在连假前夕RP利率修正幅度有限。

证券交易商指出，月初资金情势明显比上周宽裕，银行、投信及寿险都在找券，令公司债RP交投利率略往区间下缘靠拢，而公债RP成交利率则因券源缺乏而先持稳在既有区间，仅有少数短天期公债RP利率成交低于既有区间。

“上周已经预告要调降公司债RP利率，客户端都可以接受! ”一券商交易员说。

一票券交易商也称，月初投信资金回笼，公司债RP利率略走低，然受到缺券影响，都以到期续作为主，不收新钱。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，少数成交在0.67%，区间低位较上日略往下移；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.78-0.80%，少数成交在0.77%，区间低位较上日略走低。