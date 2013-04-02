《交易视点》中国银监会新规致金融脱媒放缓，利好于债市--中金

路透北京4月2日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，银监会对“非标”理财的限制将使得将中国金融脱媒放缓，有利于债券市场，尤其是利率债和高等级债券。

总体看，目前债券所面临的风险不大，只是收益率向下的空间仍具有不确定性，投资者可以保持债券仓位，如果收益率因为局部资金面收紧而上行，考虑到未来经济动能会放缓，则可以加仓。

**数据前瞻：通胀明显回落，增长小幅调整**

3月份经济数据将呈以下特征：通胀压力明显缓解，春节之后蔬菜、猪肉和蛋类价格快速下跌带动CPI食品环比大幅回落，油价、房价、劳动力和工业品等非食品分项均受去年高基数影响同比也将出现回落，整体CPI同比回落至2.3%附近；下游需求恢复延迟也使PPI回升乏力，同比跌幅再次扩大至2%。

增长方面，尽管发电量同比可能进一步下降，但工业增速下滑空间不大，预计反弹至10.1%；受基数效应影响出口同比增速将出现下滑，而企业补库存带动进口增速回升，贸易顺差仍将小幅扩大；受两会持续时间长于去年的影响，投资短期内增速可能小幅回落至20.8%附近，消费仍然疲弱，但增速受低基数影响小幅反弹。

货币信贷方面，受季末因素影响，贷款、社会融资和M2的增量都将比上月明显上升，但同比增速将缓慢回落。

整体而言，一季度经济总体仍然延续前期温和复苏的趋势，GDP当季增速预计将上升至8.1%。但前瞻性地看，经济增长的动能似乎并未进一步提高，而来自政策面的风险在加大——既房地产调控政策之后，影子银行监管的加强可能使资金供给的增速提前放缓，因此下半年经济下滑的风险进一步增大。

**金融脱媒放缓，利好于债市**

银监会对“非标”理财的限制有利于债券市场，尤其是利率债和高等级债券。其影响机制我们认为主要从以下几个方面来体现：

首先，银行理财是社会融资总量的驱动力，限制“非标”投资将使银行理财规模的扩张能力大幅下降，未来社会融资总量增长将会放缓，经济下行的风险增加。

其次，银行增加标准化理财业务将直接增加对债券需求，部分替代需求会转移到高等级甚至利率债上。

第三、脱媒化放缓，部分表外资金回表将增加银行自营账户对债券配置需求。

除此以外，人民币国际化以及年内央票的到期量提升这两个因素都会增加利率债以及高等级债券的配置需求。

随着金融脱媒放缓，理财收益率下行幅度将是影响债券收益率下行空间的关键因素。本质上，高收益债的收益率下降以及利率债的收益率上升，都是统一在脱媒化所导致的息差缩小框架下的。

银监会加强对银行理财以及城投平台融资的监管意味着未来无论从需求方还是供给方来看，脱媒化的进程都会有所放缓，相应地息差缩小的进程也会放缓。

如果未来银行理财的收益率会有所下行，则可能一定程度上会降低银行的资金成本，从而为货币市场利率和债券收益率的下行腾出一些空间。

核心的观察指标是7天回购利率和3个月Shibor 利率。如果7天回购利率与1天回购的利差缩小，使得7天回购利率逐步向2.5%的水平靠近，以及3个月Shibor利率出现一定幅度的下滑，那么债券收益率仍有可能出现一定幅度的下行。

总体来看，目前债券所面临的风险不大，只是收益率向下的空间仍具有不确定性，投资者可以保持债券仓位，如果收益率因为局部资金面收紧而上行，考虑到未来经济动能会放缓，则可以加仓。(完)