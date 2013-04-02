《交易视点》中国转债投资重回震荡市策略，保持中性仓位--中金

路透北京4月2日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，转债市场最好阶段已经结束，投资者应降低对未来转债市场回报的预期，操作策略应转回到震荡市策略，“乐观中卖出，悲观中买入”，波段与配置并重。

转债品种超配价值还没有重新出现，仍建议投资者保持中性仓位，但边际上关注点转向低吸机会，从民生转债着手或遇股市急跌中增持，并继续调整持仓结构。

**市场展望**

一季度转债市场随同股市冲高回落，不过年初至今回报仍保持4.7%的水平，表现好于信用债。

我们上月曾判断3月份股市将缺少方向感，呈现频繁震荡走势，整体偏谨慎，不幸言中。退守中性仓位及重点持有非银行大盘和电力转债的建议收效较好。

展望4月份甚至二季度，转债供给方面，民生转债上市后短忧缓解，但大盘转债上市导致远虑升温，好在4月份很可能是真空期。

转债需求方面，存量资金仓位不低，新发行债基规模超预期，可望带来新的增量需求。

转债估值方面，目前的估值水平我们认为基本反映了股市中期小幅上涨的预期，尚可接受。

趋势上，股市预计转入震荡市，供给端有远虑，需求端不缺乏潜在需求者，机会成本较低，转债估值预计很难有结构性变化。因此，股市走势显然是关键变量。

**股市将在震荡中煎熬**

股市方面，投资者短期观望情绪浓厚。股市原有反弹逻辑悉数被动摇，诸多不确定性余音未了，预计股市仍将在震荡中煎熬。表相上近期股市利空纷至沓来，实则是换届之后政策蜜月期结束。

经济内生增长动力不足情况下，影子银行“野蛮生长”的速度放缓，中央对房价上涨的容忍度仍不会太高，加上改革的“阵痛”，经济弱复苏面临考验。

对通胀的担忧将由于3月份CPI数据的公布、对经济前景的担忧加重等降低。

流动性总体保持中性，最宽松时点过去，但还不至于过紧。政策蜜月期的结束导致风险偏好快速下降。这些因素使得盈利预期、股市估值、风险偏好三方面均承压。而海外资金流入步伐放缓，场内资金博弈并主导行情的状况重现。

值得欣慰的是，股市已经在反应上述的诸多利空因素，待这些因素兑现后或预期反复，风险偏好有可能再次回升。

建议投资者重新关注如下股市形成阶段性底部的信号，包括：1、国五条细则、影子银行清理和IPO重启等兑现；2、强势股和小盘股补跌；3、基金仓位大幅降低等。

**重回震荡市策略**

我们重申转债市场最好阶段已经结束，投资者应降低对未来转债市场回报的预期。再次提醒投资者应将操作策略转回到震荡市策略，“乐观中卖出，悲观中买入”，波段与配置并重。

从利空兑现的情况看，民生转债已经上市，股市已经反映了不少利空因素，来自于信用债的机会成本也不高。

因此，转债品种超配价值还没有重新出现，仍建议投资者保持中性仓位，但边际上关注点转向低吸机会，从民生转债着手或遇股市急跌中增持，并继续调整持仓结构。

个券方面，前期已经抛弃“中盘为王”的策略，转为重点持有业绩周期有利的非银行大盘和电力转债。

4 月份，边际上建议增持新上市的民生转债，低吸调整较为充分的工行转债，向大盘转债靠拢。最后，我们对公布年报业绩的个券基本面做以点评，供投资者参考。(完)