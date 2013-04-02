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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 12:06 BJT

《中国2013年经济指标各方预测值一览》--4月2日

路透北京4月2日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

               政府目标           预测值/预测者/预测时间                          实际值
               2013年                 2013年                             2013年2月/2012年全年

  国内生产    7.5%左右    8.5%/OECD/13年3月                                  7.9%/7.8% 
  总值(GDP)               9%/星展银行/3月                             (7.9%为2012年四季度数据)  
        
                          8.2%/申银万国证券研究所/1月
                          8.3%/渣打银行/1月
                          8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                          8.2%/IMF/1月
                          8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                          略超8%/中国国际经济交流中心/1月
                          8%左右/国务院发展研究中心/1月
                          7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
                          8-8.5%/交行金融研究中心/12月
                          8.4%/世界银行/12月
                          8%左右/国家信息中心/12月
                          7.5%/美银美林/12月 
                          7.5%/巴克莱资本/12月
                          8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 
                          8.2%/中国社科院/12月 
                          7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月
                          8%/苏格兰皇家银行/11月
                          8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月
                          9.3%/人民大学/11月
                          8.5%/经合组织(OECD)/11月
                          8%/摩根大通/11月                 
            
                                                    
  居民消费    3.5%左右    3.5/星展银行/13年3月                                    3.2%/2.6%
  价格指数(CPI)           3%左右/发改委价格监测中心/3月
                          3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                          4%/渣打银行/1月
                          3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                          3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
                          3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
                          3.5%左右/交行金融研究中心/12月
                          3%左右/国家信息中心/12月
                          4%/巴克莱资本/12月
                          3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月
                          3%/中国社科院/12月
                          4.1%/人民大学/11月
                          2.7%/中金/11月
                              
                  
  工业生产者出厂  --     *-0.1%/中金公司/4月                                  -1.6%/-1.7%
  价格指数(PPI)
    
                          
  广义货币       13%      16.5%/人民大学/12年11月                              15.2%/13.8%
  供应量(M2)               
                        
                                                                                           
  新增人民币贷款  --     *8.5万亿左右/中国银行/13年3月                    6,200亿元/8.2万亿元
                          9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月              
                          9万亿左右/中金公司/12月
                                    
  贸易顺差/逆差   --      2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月         152.5亿美元/2,311亿美元
                                  
                                          
  社会消费品      14.5%   14.6%/国家信息中心/12年12月                         12.3%/14.3%
  零售总额                                                                (12.3%为2013年1-2月数
据)
                                                                       
                                 
  固定资产投资    18%      22%/国家信息中心/12年12月                           21.2%/20.6%
  (不含农户)               21.5%/摩根大通/11月                            (21.2%为2013年1-2月数
据)



  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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