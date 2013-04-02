《中国2013年经济指标各方预测值一览》--4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京4月2日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年2月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 8.5%/OECD/13年3月 7.9%/7.8% 总值(GDP) 9%/星展银行/3月 (7.9%为2012年四季度数据) 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.2%/IMF/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 8-8.5%/交行金融研究中心/12月 8.4%/世界银行/12月 8%左右/国家信息中心/12月 7.5%/美银美林/12月 7.5%/巴克莱资本/12月 8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 8.2%/中国社科院/12月 7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月 8%/苏格兰皇家银行/11月 8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 9.3%/人民大学/11月 8.5%/经合组织(OECD)/11月 8%/摩根大通/11月 居民消费 3.5%左右 3.5/星展银行/13年3月 3.2%/2.6% 价格指数(CPI) 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 3.5%左右/交行金融研究中心/12月 3%左右/国家信息中心/12月 4%/巴克莱资本/12月 3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 3%/中国社科院/12月 4.1%/人民大学/11月 2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- *-0.1%/中金公司/4月 -1.6%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 16.5%/人民大学/12年11月 15.2%/13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- *8.5万亿左右/中国银行/13年3月 6,200亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 152.5亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 12.3%/14.3% 零售总额 (12.3%为2013年1-2月数 据) 固定资产投资 18% 22%/国家信息中心/12年12月 21.2%/20.6% (不含农户) 21.5%/摩根大通/11月 (21.2%为2013年1-2月数 据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。