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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 20:45 BJT

美国热股：TESLA MOTORS将公布第一季录得获利，股价盘前大涨

路透4月1日 - 电动汽车制造商TESLA MOTORS 预计将公布第一季录得获利，而此前预估时经调整后可录得获利，因公司Model S汽车销量大于预估。

TESLA与2010年上市，此后随着Model S车型从去年年末开始产量增长，公司亏损逐渐减少。

上周四公司股价收报41.38美元，今日盘前大涨9%。(完)

(编译 田建华；审校 孙茉莉)
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