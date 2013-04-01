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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 21:06 BJT

美国数据：3月当季制造业PMI录得两年来最佳表现--Markit

路透纽约4月1日 - 金融信息提供商Markit周一宣布，美国3月制造业增速加快，因新订单增加并加强招聘，3月当季为两年来最佳季度表现。

Markit表示，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)升至54.6，2月为54.3。该指数高于50表明扩张。

Markit称，1-3月均值为54.9，高于去年第四季均值52.6，且为两年来最佳季度表现。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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