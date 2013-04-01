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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 21:59 BJT

美国热股：SECURITY NATIONAL FINANCIAL去年利润增长，股价暴涨

路透4月1日 - 保险公司SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP 2012年营业税前利润从一年前的123万美元增长至214万美元，因其承保的抵押贷款增长。

盘前公司股价暴涨21.5%，报8.72美元。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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