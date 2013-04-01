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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 22:13 BJT

表格：美国2月建筑支出增长1.2%，预估为增长1.0%－商务部

路透华盛顿4月1日 - 美国商务部周一公布，美国2月建筑支出增长1.2%，预估为增长1.0%。1月确认为下降2.1%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　2 1月 13年2月/12年2月 整体支出 　 1.2 -2.1 7.9 民间支出 　 1.3 -3.1 12.6 公共支出 　 0.9 0.2 -1.5 年率(单位为10亿美元):

2月 　1月 12年2月 整体支出 885.1 874.8 820.7 民间支出 613.0 605.2 544.6 公共支出 272.1 269.6 276.1 前次公布的变动(%):

1月 12月 整体支出 -2.1 1.1 民间支出 　-2.6 2.1 公共支出 -1.0 -1.0(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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