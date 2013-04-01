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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 07:14 BJT

《综述》美国工厂活动降温，暗示经济放缓

这份建筑支出报告进一步表明，第一季经济成长较前季加快。去年第四季的经济成长环比年率仅为0.4%。

就业、消费支出、工业生产和房屋市场数据都一直保持相对强劲。

建筑支出报告公布后，一些经济学家上调对1-3月经济增长的估测。

Macroeconomic Advisers将预估上调0.1个百分点至3.6%。摩根大通的预估从2.7%调高至3.8%。经济成长预估上调部分是由于消费支出强劲。美国商务部上周五公布了消费支出报告，当时金融市场休市。

楼市不再是经济拖累因素，住房建设在去年对经济成长作出贡献，为2005年以来首次，预计今年亦将扶助经济成长。

“楼市正在被点燃，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“尽管仍存在风险，但进一步改善的所有条件都已具备。即使在财政紧缩的情况下，楼市将令经济继续保持前行。”

民间非住宅建筑支出增长0.4%，前一个月为下降5.9%。

公共部门建筑支出增长0.9%，为连续第二个月上升。联邦政府项目支出下降1.1%。

各州和地方政府支出上升1.1%，为连续第二个月增加。各州和地方政府的支出远远大于联邦项目。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张涛/李爽)
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