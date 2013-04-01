《综述》美国工厂活动降温，暗示经济放缓

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
这份建筑支出报告进一步表明，第一季经济成长较前季加快。去年第四季的经济成长环比年率仅为0.4%。
就业、消费支出、工业生产和房屋市场数据都一直保持相对强劲。
建筑支出报告公布后，一些经济学家上调对1-3月经济增长的估测。
Macroeconomic Advisers将预估上调0.1个百分点至3.6%。摩根大通的预估从2.7%调高至3.8%。经济成长预估上调部分是由于消费支出强劲。美国商务部上周五公布了消费支出报告，当时金融市场休市。
楼市不再是经济拖累因素，住房建设在去年对经济成长作出贡献，为2005年以来首次，预计今年亦将扶助经济成长。
“楼市正在被点燃，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“尽管仍存在风险，但进一步改善的所有条件都已具备。即使在财政紧缩的情况下，楼市将令经济继续保持前行。”
民间非住宅建筑支出增长0.4%，前一个月为下降5.9%。
公共部门建筑支出增长0.9%，为连续第二个月上升。联邦政府项目支出下降1.1%。
各州和地方政府支出上升1.1%，为连续第二个月增加。各州和地方政府的支出远远大于联邦项目。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张涛/李爽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币