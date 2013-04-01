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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 07:01 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月2日

汤森路透4月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于4月2日(周二)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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4月2日 BMO Q1 2013 McCormick & Company, Inc. 0.56 12 0.55

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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