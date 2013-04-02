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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 08:26 BJT

更新版－西班牙经济：今年增长目标将下修至萎缩1%，拟争取更多减赤时间

尽管赤字目标的放宽也许会让政府有更大空间来实施促增长政策，但新目标将给西班牙今年已经十分艰难的融资计划带来更多压力，政府必须想办法弥补增大的预算缺口。

西班牙或许仍然高估了自己的经济成长潜力，西班牙央行、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)预测该国今年经济料萎缩约1.5%。

该消息人士称，西班牙政府将要提交给欧盟执委会的未来三年改革计划以及这些新的数据，将会证明上述预估是不准确的。

这份文件还将包括，政府重新承诺深化公共养老金体系的改革，建立独立的财政管理机构，及采取新举措来提高经济自由化程度。

这位消息人士说，西班牙政府希望这些措施能促进经济活动，并帮助经济在2014年增长1%。(完)

(编译 戴素萍/兰秀娟/郑茵 审校 张涛/许娜/程琳)
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