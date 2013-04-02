更新版－西班牙经济：今年增长目标将下修至萎缩1%，拟争取更多减赤时间

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
尽管赤字目标的放宽也许会让政府有更大空间来实施促增长政策，但新目标将给西班牙今年已经十分艰难的融资计划带来更多压力，政府必须想办法弥补增大的预算缺口。
西班牙或许仍然高估了自己的经济成长潜力，西班牙央行、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)预测该国今年经济料萎缩约1.5%。
该消息人士称，西班牙政府将要提交给欧盟执委会的未来三年改革计划以及这些新的数据，将会证明上述预估是不准确的。
这份文件还将包括，政府重新承诺深化公共养老金体系的改革，建立独立的财政管理机构，及采取新举措来提高经济自由化程度。
这位消息人士说，西班牙政府希望这些措施能促进经济活动，并帮助经济在2014年增长1%。(完)
(编译 戴素萍/兰秀娟/郑茵 审校 张涛/许娜/程琳)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95