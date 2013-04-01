金砖国家：4月1日股汇市收盘纵览

路透4月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月1日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.36%，报1,031.15点。
中国股市：中国股市沪综指周一收市小跌，并创下逾三个月收盘新低。分析师指出，大盘在前期低点附近获得一定支撑，但因银行等权重股仍是疲弱乏力，因此大盘今日继续小幅盘整，成交量继续萎缩，观望气氛日渐浓厚。沪综指 收报2,234.395点，跌2.226点或0.10%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为669亿元人民币，为近四个月来的低点，上日为732亿元。
香港股市：休市。
中国汇市： 人民币兑美元即期 收盘刷新历史高位，全天交易区间均刺破6.2100整数关口。最新公布的中国制造业PMI(采购经理人指数)尚佳，带动人民币中间价继续小幅上涨；客盘仍为净结汇，但波动空间极窄，交投愈显谨慎。
========================================================================================
印度股市：新财年第一个交易日小幅上涨，对Infosys第四季财报的乐观情绪提振该股上涨，而Larsen & Toubro因获得10亿美元的电厂订单而上扬。指标BSE指数 微升0.15%或28.98点，收报18,864.75点。NSE指数 升0.38%或21.85点，报5,704.40点。
印度汇市：休市。
========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1444.160。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.77%至775.34点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.08%，报31.0845卢布，卢布兑欧元 下跌0.38%，39.9420卢布。
========================================================================================
巴西股市：中国制造业数据欠佳打压巴西股市，因担心原材料需求疲软。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.8%，报55,902.18点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 较上周五持平报2.02，因投资者担心若雷亚尔继续走软，央行可能干预汇市。很多分析师认为，巴西央行希望雷亚尔维持在1.95至2左右的窄幅区间。
========================================================================================
南非股市：休市。
南非汇市：休市。 (完)
(编译 王丽鑫； 审校 李爽)