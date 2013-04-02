《美债周二展望》公债价格上涨，3月制造业增速放缓引发对经济复苏力道的忧虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* ISM称美国3月制造业活动增速放缓

* 标普500指数及道指在纪录收盘高位的下方

* 周五公布的非农就业报告将是影响市场的关键因素

路透纽约4月2日 - 美国公债价格周一上涨，因数据显示美国3月制造业增长速度放缓，燃起市场对美国经济复苏劲道的忧虑。本周美国将公布关键的就业数据。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月制造业指数为51.3，预估为54.2；2月为54.2。 读数高于50象征制造业活动扩张。显示未来成长的关键指标新订单分项指数增长放缓，是令制造业指数增速放慢的主要因素。

“弱于预期的ISM制造业报告是推动今天公债大幅上涨的原因，”CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen说。

若浏览ISM制造业指数相关图表，请点选：(link.reuters.com/vef94t)。

数据公布后，美国股市从高位回落，公债攀升，扭转稍早的跌势。

“因制造业是经济近期的亮点，所以弱于预期的制造业数据对公债市场带来重大影响，”Jefferies & Co副总裁及货币市场分析师Thomas Simons说。

美国公债市场因耶稣受难节假期在周四提早休市，周五休市，至周一重开。周一市场交投迟滞，大部份欧洲市场周一因复活节假日仍然休市。

10年期公债 在制造业数据公布后由跌转升，尾盘涨4/32，收益率(殖利率)从周四尾盘的1.85%跌至1.840%.

公债市场本周迎来许多经济数据，周三起连续三天每日均有就业报告出炉，周三将公布ADP民间就业岗位报告，周四将是一周初请失业金人数，周五美国劳工部公布具市场影响力的非农就业报告。

投资人将密切审视就业招聘进一步改善的迹象。路透访问分析师的预估中值为3月非农就业岗位料将增加20万个。

**公债在第一季小幅下跌**

公债在第一季仅小幅下跌，对欧元区成员国塞浦路斯救助方案的争论不休，使投资人买入避险资产，令公债扳回在1月和2月录得的大部份跌幅，当时投资人押注美国经济转强，公债因此下跌。

指标10年期公债收益率在上周稍晚接近三周低位，因忧虑塞浦路斯救助协议将在其他欧盟国家重演。塞浦路斯救助案让银行债权人及银行储户分担救助塞浦路斯银行体系的成本。

巴克莱的美国公债总回报指数在第一季度下滑了0.13%，去年第四季为下滑0.09%。

市场人士仍预期公债收益率将逐渐攀升，因美国经济持续增强。

不过，RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说，公债收益率短期可能下滑。

“10年期公债收益率将继续介乎1.72-2.15%区间，可能直至第二季末，”他说，“关键支持位仍在2.15%，短期阻力位在1.83%附近。”

“我们仍然认为收益率短期将小幅下跌，因为调整头寸对公债有利，且中期技术图表转为看涨公债，为12初来首见，”O'Donnell说。(完)

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