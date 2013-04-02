《中国报摘》--中国证券报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 头版头条:
--第三次两岸银行业监管磋商会议周一在台北举行。台湾方面将放宽大陆银行在台参股比例。
* 其他:
--备受瞩目的全国城镇化工作会议或4月中下旬召开。国家发改委小城镇中心主任李铁建议，应尽快建立城镇化评价指标和体系，将地方用地指标的分配与农民工落户数量相挂钩。
--杭州市政府发布调控细则称,继续严格实施差别化住房信贷政策,在必要时提高二套房贷款首付款比例和贷款比例,并切实做好出售住房个人所得税征管工作。而郑州市政府出台的国五条细则，则未提及20％个税，二套房利率及限购是否扩大等焦点问题。
--上证所发布新规鼓励上市公司股份回购，并明确上市公司当年实施回购视同现金红利,若是合并计算的现金红利额超过当年净利50%，及与净资产之比不低于同期一年期定存基准利率，上交所将采取激励措施，例如公司进行再融资、并购重组事项时，上交所将给予支持。
--中国社科院学部委员余永定近日表示，西方发达国家经济增长速度可能在相当长一段时间内均处于较低水平。中国面临外资可能比较大规模流入的情况，未来需高度警惕金融体系风险。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。