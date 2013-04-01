主要国家经济指标预测--4月2日****

路透4月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
4月2日(一)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0130 日本加班工资(较上年同期) 2月 -- -1.5%
0330 澳洲央行利率决定 4月 3.00% 3.00%
0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 3月 50.2 50.8
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 45.0 45.8
0748 法国Markit制造业PMI 3月 43.9 43.9
0753 德国Markit/BME制造业PMI 3月 48.9 48.9
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 46.6 46.6
0800 意大利失业率 2月 11.8% 11.7%
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 48.5 47.9
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加4. 增加4.0
0
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加3. 增加1.0
0
抵押贷款批准件数(千件) 53.7 54.7
M4货供额(较前月) -- +0.9%
0900 欧元区失业率 2月 12.0% 11.9%
1200 德国HICP(较前月) 3月初值 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
CPI(较前月) +0.4% +0.6%
(较上年同期) +1.4% +1.5%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月30日当 -- -1.7%
周
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月30日当 -- +2.6%
周
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.7
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 3月 -- 572.7
1400 美国工厂订单 2月 +2.9% -2.0%
美国耐久财订单 2月修正值 -- +5.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.5%
扣除国防的耐久财订单 -- +4.5%
扣除飞机的非国防资本财 -- -2.7%
1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 42.2
-- 美国整体汽车销量(万辆) 3月 1,530 1,532.3
2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,274
4月2-5日
GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
间
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% 持平
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.5%
房价指数三个月均值(较上年同期) +1.1% +1.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
4月1日(一)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数( 3月 52.0 --
PMI)
0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 +0.4% +1.2%
进口(较上年同期) -2.0% -0.4%
贸易收支(亿美元) 顺差34 --
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月终值 54.6 --
1400 美国建筑支出 2月 +1.2% +1.0%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 51.3 54.2
投入物价分项指数 54.5 59.8
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 许娜 审校 石冠兰)