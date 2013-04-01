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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--4月2日****

路透4月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
 4月2日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值  前值
 0130     日本加班工资(较上年同期)             2月         --      -1.5%
 0330     澳洲央行利率决定                     4月         3.00%   3.00%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)       3月         50.2    50.8
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI          3月         45.0    45.8
                                                                   
 0748     法国Markit制造业PMI                  3月         43.9    43.9
                                                                   
 0753     德国Markit/BME制造业PMI              3月         48.9    48.9
                                                                   
 0758     欧元区Markit制造业PMI                3月         46.6    46.6
 0800     意大利失业率                         2月         11.8%   11.7%
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI             3月         48.5    47.9
                                                                   
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)               2月         增加4.  增加4.0
                                                           0       
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加3.  增加1.0
                                                           0       
          抵押贷款批准件数(千件)                           53.7    54.7
          M4货供额(较前月)                                 --      +0.9%
 0900     欧元区失业率                         2月         12.0%   11.9%
 1200     德国HICP(较前月)                     3月初值     +0.3%   +0.8%
          (较上年同期)                                     +1.6%   +1.8%
          CPI(较前月)                                      +0.4%   +0.6%
          (较上年同期)                                     +1.4%   +1.5%
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)      3月30日当   --      -1.7%
                                               周                  
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)    3月30日当   --      +2.6%
                                               周                  
 1330     加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)   3月         --      51.7
                                                                   
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数             3月         --      572.7
                                                                   
 1400     美国工厂订单                         2月         +2.9%   -2.0%
                                                                   
          美国耐久财订单                       2月修正值   --      +5.7%
          扣除运输的耐久财订单                             --      -0.5%
          扣除国防的耐久财订单                             --      +4.5%
          扣除飞机的非国防资本财                           --      -2.7%
 1400     美国IBD消费者信心指数                4月         --      42.2
                                                                   
 --       美国整体汽车销量(万辆)               3月         1,530   1,532.3
 2100     韩国外汇储备(亿美元)                 3月         --      3,274
 4月2-5日
 GMT时   经济指标/活动                    公布时段   预估值   前值
 间                                                           
 0600    英国Nationwide房价指数(较前月)   3月        +0.2%    +0.2%
         (较上年同期)                                +0.9%    持平
 0700    英国Halifax房价指数(较前月)      3月        +0.3%    +0.5%
         房价指数三个月均值(较上年同期)              +1.1%    +1.9%
                                                             
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
    
 4月1日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段  现值    预估值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(  3月       52.0    --
          PMI)                                                    
 0000     韩国出口(较上年同期)                  3月初值   +0.4%   +1.2%
          进口(较上年同期)                                -2.0%   -0.4%
          贸易收支(亿美元)                                顺差34  --
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)   3月终值   54.6    --
 1400     美国建筑支出                          2月       +1.2%   +1.0%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数       3月       51.3    54.2
          投入物价分项指数                                54.5    59.8
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 

 (整理 许娜 审校 石冠兰)
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