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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 09:00 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月2日

**上海证券报**

--记者从权威人士处了解到，在各地出台“国五条”细则后，央行层面不会就各地分支机构上调二套房贷首付比例和利率做出统一的要求。

--自中国证券登记结算公司获悉，周一境内港澳台居民可开立A股证券帐户新政实施首日，境内港澳台居民开立A股帐户1,044个。

--国资委副主任黄丹华表示，今年央企要进一步拓宽债券发行渠道，要用好国内国际债券市场资源，积极探索境外债券发行。

--五粮液 坦言，白酒行业已进入调整期，今年公司力争实现收入15%左右的增长。而去年公司营收和净利分别增长33%和61%。

--上海股交中心正筹谋与全国中小企业股转系统构建互转机制，以促进场外市场更好发展。

**证券时报**

--永安、南华、鲁证、弘业等九家国内期货公司正加紧筹备首次公开发行（IPO），其中四家已进入辅导期。

**第一财经日报**

--接近摩根大通 的一位知情人士称，华域汽车 已与江森自控 签了收购其汽车电子业务的保密协议，进入非约束性报价阶段，报价应是10亿美元的量级。

**21世纪经济报 道**

--TNT快递宣布出售其中国国内公路快运业务（天地华宇）给中信产业基金，预计交易将于下半年完成，部分交易款在2014年结清。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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