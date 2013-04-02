《中国重要政经日程》--4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
============================今日重要政经日程=======================
4/2（二）
国务院新闻办公室就中国与东北亚经贸合作等有关情况举行新闻发布会。
============================近日重要政经日程=======================
4/3(三）
*国务院新闻办公室就河南省经济社会发展情况举行新闻发布会，河南省代省长谢伏瞻等出席。
4/6（六）
博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。
4/10(三)
中国石油商贸大会在北京举行,至12日.
4/18(四)
中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.
4/20(六）
“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
*第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航; 审校 沈燕)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。