版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:09 BJT

《中国重要政经日程》--4月2日

============================今日重要政经日程=======================

4/2（二）

国务院新闻办公室就中国与东北亚经贸合作等有关情况举行新闻发布会。

============================近日重要政经日程=======================

4/3(三）

*国务院新闻办公室就河南省经济社会发展情况举行新闻发布会，河南省代省长谢伏瞻等出席。

4/6（六）

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

4/20(六）

“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11（六）

*第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航; 审校 沈燕)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐