美元汇率：非常规宽松政策与降息在压低美元上殊途同归--旧金山联储报告

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
两位旧金山联储研究人员研究外汇市场对美联储每次资产买进计划，以及其12月时的宣布所做出的反应。美联储当时宣布其将维持利率于零，直到失业率降至至少6.5%。
”我们发现一个量化宽松的意外之处，相当于联储基金利率期货降低1个百分点，导致美元贬值0.5个百分点，”他们表示。”而在金融危机前，联邦基金利率意外动作后，美元贬值的幅度为0.7个百分点。”
这项研究发现的美联储大规模资产买进已削弱美元，并不令发展中国家对美联储政策的批评人士感到意外。发展中国家的一些政治人物已指控美联储和其他主要央行蓄意让本币贬值，用以邻爲壑的方式来提振经济。
美联储主席贝南克己设法反击这类说法，称美国经济强劲有利而非减损全球经济成长。
和2007-2009年金融危机前降息推动美元贬值的经济作用相比，旧金山联储研究人员还无法确认美联储买进资产所造成的美元贬值对经济的帮助一样大。
”近来美元走贬对净出口的提振作用，或许被其他因素抵消，像欧洲经济复苏不确定性所造成的国外需求下滑等，”他们表示。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95