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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 09:22 BJT

美元汇率：非常规宽松政策与降息在压低美元上殊途同归--旧金山联储报告

两位旧金山联储研究人员研究外汇市场对美联储每次资产买进计划，以及其12月时的宣布所做出的反应。美联储当时宣布其将维持利率于零，直到失业率降至至少6.5%。

”我们发现一个量化宽松的意外之处，相当于联储基金利率期货降低1个百分点，导致美元贬值0.5个百分点，”他们表示。”而在金融危机前，联邦基金利率意外动作后，美元贬值的幅度为0.7个百分点。”

这项研究发现的美联储大规模资产买进已削弱美元，并不令发展中国家对美联储政策的批评人士感到意外。发展中国家的一些政治人物已指控美联储和其他主要央行蓄意让本币贬值，用以邻爲壑的方式来提振经济。

美联储主席贝南克己设法反击这类说法，称美国经济强劲有利而非减损全球经济成长。

和2007-2009年金融危机前降息推动美元贬值的经济作用相比，旧金山联储研究人员还无法确认美联储买进资产所造成的美元贬值对经济的帮助一样大。

”近来美元走贬对净出口的提振作用，或许被其他因素抵消，像欧洲经济复苏不确定性所造成的国外需求下滑等，”他们表示。(完)
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