《台湾报摘》--经济日报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 头版头条:
--金银三会昨日端出11项利多，两岸银行参股合作大放送，单一陆银来台参股金控子银行可达20%，幅度超过市场预期；陆方也支持类似华一银案等台资银参股逾50%的两岸股权合作案。未来两岸银行相互参股空间大增。
* 其他:
--保险业不动产投资自律规范将有新要求，为降低买贵或图利疑虑，金管会将要求保险业须建置至少10家的不动产监价公司资料库，以利交易价格合理、透明。
--台北市副市长张金鹗今天上任，昨天他在就职前夕，发文表示将暂时关闭经营2年多的脸书，并分享自己未来工作的5大目标方向，除加速都更，减少套利空间，他认为不动产市场资讯要透明，实价课税是一定要走的路。
--随着中国大陆经济发展，人民币国际化，以及人民币能否成为国际储备货币的讨论甚嚣尘上。不过，香港F&C资产管理亚洲总裁蔡清福指出，因为政策关系，估计人民币要完全开放，最快也要等到2020年。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。