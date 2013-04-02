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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:15 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月2日

* 头版头条:

--金银三会昨日端出11项利多，两岸银行参股合作大放送，单一陆银来台参股金控子银行可达20%，幅度超过市场预期；陆方也支持类似华一银案等台资银参股逾50%的两岸股权合作案。未来两岸银行相互参股空间大增。

* 其他:

--保险业不动产投资自律规范将有新要求，为降低买贵或图利疑虑，金管会将要求保险业须建置至少10家的不动产监价公司资料库，以利交易价格合理、透明。

--台北市副市长张金鹗今天上任，昨天他在就职前夕，发文表示将暂时关闭经营2年多的脸书，并分享自己未来工作的5大目标方向，除加速都更，减少套利空间，他认为不动产市场资讯要透明，实价课税是一定要走的路。

--随着中国大陆经济发展，人民币国际化，以及人民币能否成为国际储备货币的讨论甚嚣尘上。不过，香港F&C资产管理亚洲总裁蔡清福指出，因为政策关系，估计人民币要完全开放，最快也要等到2020年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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