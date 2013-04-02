版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月2日

* 头版头条:

--两岸银行业将启动相互参股等股权合作，金银三会昨日在台举行，最受瞩目的是金管会承诺开放陆银来台参股上市柜金控、银行上限，由5%提高到10%；投资未上市柜金控、银行由10%提高到15%；最大幅度放宽是陆银参股金控下子银行，上限20%。

* 其他:

--金银三会昨登场，双方宣布提高陆银来台参股比率，遭立委质疑大陆的银行将来台争夺经营权。对此，财政部长张盛和回应表示，财政部绝对不会放弃公股能主导的八大公股行库，至于陆资参股民间银行部分，则属于自由经济范畴。

--两岸金银会昨日会谈结论将纳入服贸协议文本金融业开放清单项目。而总统马英九昨天表示，未来〞几个月〞与大陆服务贸易协议，应可以有非常具体成果，此是否意味服贸协议恐难在近期内签署，颇耐寻味。

--金融整并议题发烧，央行日前针对以金融业长期平均成本线(LAC)，建构计量统计模型，还特别开课说明，花旗(台湾)银行董事长管国霖昨日也表示，2007年并侨银至今，已创造明显综效，未来不排除再并购，或采任何其他可能的投资方式。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐