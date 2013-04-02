《台湾报摘》--工商时报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 头版头条:
--两岸银行业将启动相互参股等股权合作，金银三会昨日在台举行，最受瞩目的是金管会承诺开放陆银来台参股上市柜金控、银行上限，由5%提高到10%；投资未上市柜金控、银行由10%提高到15%；最大幅度放宽是陆银参股金控下子银行，上限20%。
* 其他:
--金银三会昨登场，双方宣布提高陆银来台参股比率，遭立委质疑大陆的银行将来台争夺经营权。对此，财政部长张盛和回应表示，财政部绝对不会放弃公股能主导的八大公股行库，至于陆资参股民间银行部分，则属于自由经济范畴。
--两岸金银会昨日会谈结论将纳入服贸协议文本金融业开放清单项目。而总统马英九昨天表示，未来〞几个月〞与大陆服务贸易协议，应可以有非常具体成果，此是否意味服贸协议恐难在近期内签署，颇耐寻味。
--金融整并议题发烧，央行日前针对以金融业长期平均成本线(LAC)，建构计量统计模型，还特别开课说明，花旗(台湾)银行董事长管国霖昨日也表示，2007年并侨银至今，已创造明显综效，未来不排除再并购，或采任何其他可能的投资方式。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。