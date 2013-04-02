中国央企：探索境外债券发行，更多引进民间资本及外资参与国企改制--国资委

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海4月2日 - 中国国务院国资委副主任黄丹华表示，2013年中央企业要提升市场化运作能力，要不断提高利用股票市场、产权市场、债券市场的能力，探索境外债券发行，优化产权配置；此外要更多引进民间资本、外资等参与国企改制重组。
上海证券报周二引述黄丹华指出，央企要进一步拓展债券发行渠道，注重防控融资风险，积极探索境外债券发行。同时，要根据企业发展实际，合理控制好发债规模，把握好发债信息披露，跟踪好募集资金投向。
黄丹华称，央企要继续借力境内外股票市场，推动企业改制上市和资源整合，继续推进上市公司资产重组，推进有条件的企业整体上市，充分利用上市公司平台，通过多种形式促进中央企业与上市公司，以及上市公司间的良性互动，推进优质资源向优势上市公司集中，促进上市公司可持续发展。
今年国资委还要求，央企要进一步挖掘产权市场的综合服务功能，在结构调整过程中，要加大利用产权市场处置辅业、低效、无效资产的力度，推进大宗实物资产进场交易，要积极探索利用产权市场组合民间资本，开辟股权融资和债权融资新渠道。
黄丹华并表示，央企要继续用好境内外两个市场盘活存量、用好增量，通过设立股权投资基金、合资合作等多种方式，更多地引进民间、外资等社会资本参与国有企业改制重组。
2011年10月,国家发改委批准宝钢集团赴港发行65亿元人民币债券,为中国境内企业首次获批直接在港发行离岸人民币债券(点心债).以往中国企业在海外发行人民币债券都是通过境外子公司进行.
随后在去年4月末发改委同意华能国际电力 、中国大唐集团等四家大陆企业赴港发行离岸人民币债券,发行总额为185亿元人民币.(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。