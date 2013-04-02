中国金融：外资可能大规模流入，资本项目开放需谨慎--专家

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 中国面临外资可能大规模流入的情况
* 中国资本项目开放需谨慎
* 经济反弹较弱，政府忌惮资产泡沫和通货膨胀
路透上海4月2日 - 中国证券报周二引述中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。
对于美联储购买长期国库券等货币政策操作，以达到将资金从债市推至股票和房地产市场的目睥，余永定认为，这一政策是有效的，但是否能够达到美联储预期的效果在西方依然争议很大。
“现在资金主要流入巴西、印度尼西亚，准备要进入中国。”余永定称。
虽然外汇占款数据不能完全代表外资流入中国情况，不过1月创下历史新高的6,836.59亿元人民币外汇占款，仍吸引多方关注。
余永定表示，最近新增加了一个问题，即中国已经有了一个资本开放的时间点和“路线图”，要在2015年基本实现资本开放，2020年实现完全开放。这是一个比较激进的“路线图”。开放可能会带来一些好处，但它也会带来相当多风险，我们要充分考虑更多的风险，开放还需谨慎点好。
对于中国经济，他认为，中国目前国内生产总值(GDP)增长仍主要取决于投资，但这样的增长模式不可持续。今年中国投资率可能还会继续上升，投资增速高于去年。投资上升虽然可以维持经济增长，但也意味着中国的经济结构进一步恶化，以后再想稳定投资率就更困难了。
“今年头两个月出口较好，但进口增长趋缓。这次中国经济反弹跟历次相比较弱。中国政府比较害怕资产泡沫、通货膨胀，央行的政策是比较紧的货币政策。”他指出。
今年央行确定的广义货币供应量(M2)增长目标为13%，经济增长势头可能较预期为弱。今年经济增长可能不会太糟糕，通货膨胀会回升，但在可控范围。不过从经济结构的角度来看，最近多少年没有进展。经济对房地产的依赖进一步上升，说明结构并没有改善，会为以后的工作造成更多困难。
至于中国自身的金融体系，余永定表示，依然存在很大风险。虽然实际情况并非如外部所说那么严重，但需要高度警惕。具体包括过高的企业负债率；地方政府融资平台在去年情况有所好转后，现在会不会重新恶化；影子银行；以及广义货币供应量(M2)占GDP的比为全世界最高、房地产泡沫等问题。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。