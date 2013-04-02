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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月2日-4月9日

路透4月2日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日   时间   国家   规   发行细节
 期                 模   
 4/2  0130   日本        10年期公债
 4/2         美国        四周期和52周期国库券
 4/3         日本        三个月期贴现国库券
 4/4         西班        债券标售
             牙          
 4/4  0950   法国        长期政府债券(OAT)标售
 4/8  1350   法国        国库券(BTF)标售
 4/8         美国        三个月期和六个月期国库
                         券
 4/9         美国        四周期国库券
 4/9         美国        三年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    
    

 (编译 王兴亚; 审校　戴素萍)
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