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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:59 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆一度跌穿93.00，一些停止单遭触发

路透4月2日 -

0019GMT

* 美元兑日圆一度跌穿93.00日圆，一些停止单触发，下方有更多停止单

* 迄今低见92.96，在92.90下方有更多停止单，92.92为3月5日低位

* 有更多停止单在92.40下方，3月1日低位92.44，下道支撑位在92.00

* 盘初由停止单带动交投，日股因日圆升值而大跌。(完)

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