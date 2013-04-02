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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:57 BJT

全球金市：金价续涨，因疲弱的美国数据打压美元

美国3月工厂活动增速为三个月来最慢，暗示经济在第一季结束之际失去一些动能，财政政策收紧的影响开始显现。美国供应管理协会(ISM)周一称，3月全国工厂活动指数从2月的54.2降至51.3。

韩国总统朴槿惠周一郑重宣告，若朝鲜(北韩)发起任何形式的攻击，韩国将快速予以反击。但美国表示尚未发现朝鲜军队有令人不安的调动。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王兴亚; 审校 张涛/王丽鑫)
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