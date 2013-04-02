中国证券：永安等九家期货公司筹备IPO，四家已进入辅导期--报载

路透上海4月2日 - 证券时报周二报导，2012年中国有八家期货公司净利润进入“亿元俱乐部”，借着业绩的上升，永安、南华、鲁证、弘业、万达、金瑞、中国国际期货等九家期货公司正加紧筹备首次公开发行(IPO)，其中四家已进入辅导期。

近来监管部门支持期货公司IPO的表态频现。而根据《期货公司管理办法》，期货公司股东不能是自然人，这曾经被业界视为期货公司IPO最大的障碍。对于这一疑问，一位期货公司总经理表示，监管部门已经公开表示支持期货公司上市，在此方向下，期货公司上市将不再有实质性障碍。

作为行业龙头的永安期货，其筹划上市已久。据了解，该公司将在证监会IPO在审企业年度财务报告专项检查结束之后上报材料，最快有望年内上市。

永安期货的辅导券商是中信证券 与财通证券，南华期货和弘业期货则是瑞信方正证券，鲁证期货也选择了中信证券。中国国际期货和金瑞期货也早已在内部提出上市计划并展开了相关工作，目前已在与券商接触。

另外，万达期货相关负责人表示，去年9月份，该公司已经聘请证券公司、会计师事务所和律师事务所展开相关工作，目前股改前期事项已经完成，正在酝酿更名事宜。

报导称，今年1月份，曾有传闻关于期货公司IPO指引文件即将出台，但目前并无下文。3月上旬证监会副主席姜洋表示，期货公司IPO工作正在做准备。