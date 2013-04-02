美国与加拿大经济指标预测--4月2日－4月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月1日当周 4月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月30日当周 -- -1.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月30日当周 -- +2.6% 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.7 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 3月 -- 572.7 1400 美国工厂订单 2月 +2.9% -2.0% 美国耐久财订单 2月修正值 -- +5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.5% 扣除国防的耐久财订单 -- +4.5% 扣除飞机的非国防资本财 -- -2.7% 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 42.2 -- 美国整体汽车销量(万辆) 3月 1,530 1,532.3 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月29日当周 -- 823.7 再融资指数 -- 4,436.6 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 3月 增加20 增加19.8 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 55.8 56.0 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 3月 -- 5.5356 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月30日当周 35.0 35.7 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.3 续请失业金人数(万人) 3月23日当周 305 305.0 4月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20 增加23.6 民间就业岗位(万个) 增加20.9 增加24.6 失业率 7.7% 7.7% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.4 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差446 逆差444.5 1230 加拿大就业岗位(万个) 3月 增加0.85 增加5.07 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 增加3.36 兼职就业人数(万人) -- 增加1.72 就业参与率 -- 66.70% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差2 逆差2.4 出口(亿加元) -- 390.6 进口(亿加元) -- 393.0 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.6 经季节调整PMI 52.4 51.1 1430 美国ECRI一周领先指标 3月29日当周 -- 129.7 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加150 增加161.5 * 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 97.0 1400 美国就业指数 3月 -- 111.1 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 90.80 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月6日当周 -- -- 1215 加拿大住房开工(万户) 3月 -- 18.07 1230 加拿大建筑许可 2月 -- +1.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月6日当周 -- -- 1400 美国趸售库存 2月 +0.5% +1.2% 趸售销售 +1.5% -0.8% (完)