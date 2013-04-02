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市场报道 | 2013年 4月 2日 星期二 09:14 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月2日－4月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    * 4月1日当周

 4月2日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           3月30日当周         --       -1.7%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         3月30日当周         --       +2.6%
 1330     加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                3月         --        51.7
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数                          3月         --       572.7
 1400     美国工厂订单                                      2月      +2.9%       -2.0%
          美国耐久财订单                              2月修正值         --       +5.7%
          扣除运输的耐久财订单                                          --       -0.5%
          扣除国防的耐久财订单                                          --       +4.5%
          扣除飞机的非国防资本财                                        --       -2.7%
 1400     美国IBD消费者信心指数                             4月         --        42.2
 --       美国整体汽车销量(万辆)                            3月      1,530     1,532.3
  
 4月3日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          3月29日当周         --       823.7
          再融资指数                                                    --     4,436.6
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                           3月     增加20    增加19.8
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 3月       55.8        56.0
 
 4月4日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              3月         --      5.5356
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              3月30日当周       35.0        35.7
          初请失业金人数四周均值(万人)                                  --        34.3
          续请失业金人数(万人)                      3月23日当周        305       305.0
 
 4月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国非农就业岗位(万个)                            3月     增加20    增加23.6
          民间就业岗位(万个)                                      增加20.9    增加24.6
          失业率                                                      7.7%        7.7%
          平均时薪                                                   +0.2%       +0.2%
          每周平均工时                                                34.5        34.5
          制造业就业岗位(万个)                                       增加1     增加1.4
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                          2月    逆差446   逆差444.5
 1230     加拿大就业岗位(万个)                              3月   增加0.85    增加5.07
          失业率                                                      7.1%        7.0%
          全职就业人数(万人)                                            --    增加3.36
          兼职就业人数(万人)                                            --    增加1.72
          就业参与率                                                    --      66.70%
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                            2月      顺差2     逆差2.4
          出口(亿加元)                                                  --       390.6
          进口(亿加元)                                                  --       393.0
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                     3月         --        51.6
          经季节调整PMI                                               52.4        51.1
 1430     美国ECRI一周领先指标                      3月29日当周         --       129.7
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                            2月    增加150   增加161.5
 
    * 4月8日当周
    
 4月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            2月         --        97.0
 1400     美国就业指数                                      3月         --       111.1
      
 4月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1130     美国NFIB小企业信心指数                            3月         --       90.80
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月6日当周         --          --
 1215     加拿大住房开工(万户)                              3月         --       18.07
 1230     加拿大建筑许可                                    2月         --       +1.7%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月6日当周         --          --
 1400     美国趸售库存                                      2月      +0.5%       +1.2%
             趸售销售                                                +1.5%       -0.8%
     (完)
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