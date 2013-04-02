港报财经评论：阿May与丁蟹--信报4月2日

阿May与丁蟹/ 习广思

日央行周三议息，全球等待终极量宽，行长黑田东彦将有什么招数？日央行昨天公布最新大型企业短观调查，指数由-12升至-8，数值改善且略高过市场预期，反映企业情绪改善。不过，数值仍是负数，反映大部分日本企业对经济前景相当悲观。央行预测，6月份的短期指数有望升至-1。另外，央行向小型企业做的短观调查，指数由-18再跌至-19，反映小型企业情绪更悲观，很大原因是他们受惠央行的量宽政策较细。日央行在议息前特别强调这份调查，可能是铺定后路，以解救经济之名，继续推行量宽。日圆贬值成为常态，日企承受不了日圆突然回升。全世界正在等待黑田为量宽加码，日央行实在难叫人失望呢。上周美股季度结，以新高收市，市场力量大胜。事实上，资金仍然炒得惊青，标普创新高后，愈来愈多人担心美股随时高台跳水，任何调整都有可能出现，但热钱多属醒目钱，不会无缘无故流到美股。

目前美股强势有三大理由：一是资金流，二是楼市复苏，三是经济信心回升。无论阁下认为数据是真抑或假，市场力量相信了。这三项因素未有逆转讯号的话，美元在第二季依然有望展现强势。看好的投资者大合奏会维持到什么时候？4月刚开始，两星期后应该会有很多人不断提醒Sell in May。当阿May一来到，投资者可能实现自我预期，齐齐沽货。当投资者信心脆弱，任何事都突然被视为风险。讲5月阿May或许仍嫌远，但甫踏入4月，港股投资者原来惊“秋官”。多得全球资讯发达，“丁蟹效应”厉害到连外国媒体都有报道，虽然《忠烈杨家将》海报没有秋官，但秋官有戏上，媒体不会放过此机会大造文章，适逢眼下股市脚不稳，搞不好股市借“丁蟹效应”为藉口沽货。

美股之强，对照中资股之弱，可见资金派对的完结背后是股市欠缺好消息，惊吓连连。先有中国内地新国五条再压内房，再有8号文件重压影子银行，昨日有PMI数据反映经济暂时见顶，由憧憬复苏带动的反弹和资金市告一段落，公司业绩无法支持股市再向上升，以致中资股落入极为小心选股的时期，资金主要追逐绩优股。同时，里外风险骤升，热钱暂时隔岸观望，塞国银行危机只是一条导火线，它提醒了各位炒家欧债危机未完，尤其是即将升温的政治暗涌。中国内地两会落幕，未见重要经济刺激措施，反而人事定而政策谋变，市场陷入不安时期。

____________________________________________________________________________

美元全面转弱/ 苏子

早前呈现大强势的美元近日已见开始转弱，而且更有全面转弱的迹象，例如美元兑日圆及美元兑瑞郎近日均见在美元转弱时呈现弱势，欧罗兑日圆亦因此随着下跌；但当美元的弱势开始缓和下来时，市场才见有买盘入市买入美元兑日圆，使到美元兑日圆及欧罗兑日圆得以止跌回升。从近日美元转弱时，市场上不少看好美元兑日圆的投资者亦不敢与美元正在转弱的势头对着干，宁愿待美元跌势喘定后才入市建立美元兑日圆及欧罗兑日圆长仓的情况才判断，市场抛售美元的态度甚为认真，美元不像高位调整，相信美汇指数有较大机会于上周三所造的83.30高位见了短期顶部，故稍后美汇指数若显着跌破10天SMA的82.90支持收市，预料美元将延续近日开始转弱的势头。

昨天美元整体走势转弱时，美元兑日圆已见略破50天SMA的93.42支持及上月18日亚洲市裂口低开后所造的93.37低位支持，但至93.27低位便已止跌回稳，50天SMA亦可以迅即失而复得，已有短期见底的迹象。

短线而言，美元兑日圆若未见再次跌破50天SMA支持，反而可以逐步回升至94.35的重要即市阻力位以上波动及收市，预料随后汇价将在94.5-96间争持。如美元兑日圆可以成功稳守50天SMA支持，而美汇指数亦成功跌破10天SMA支持，预料届时欧罗兑日圆将升回20天SMA阻力以上。