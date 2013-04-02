《香港报摘》--其他报纸重要消息4月2日

*明报

--建滔化工 管理层表示，各主要业务情形在今年首季已经录得明显好转，整体营业额、纯利均按年录得三成增长。主席张国荣更自信预测，受益于经济周期上行及业务发展，集团股价在三年内有望重上50港元。

--本港首间卫浴产品制造商--航标 首席财务官袁志伟表示，在港上市令Bolina的品牌知名度提升，让集团有机会接触到一些大型房地产商，今年有望取得地产项目的卫浴供应合约。

--宏华集团 因为曾为美国页岩气开采商供应钻机，旋即成为投资者的宠儿。集团主席张弭却表示，集团在内地的业务仍只是在准备阶段，认为最好的区块都在国企手上，他们连竞争的机会都没有。

*星岛日报

--本港监管机构严管投资产品销售，包括投资相连寿险计画。据悉，保监处和金管局已下达初步新指引，要求销售投连险银行及保险中介人未来数月内落实新指引，惟业界对佣金披露甚表关注。

--综合市场消息，多只重磅股拟于本季登陆，当中以光大银行 等中资金融股为主，集资额合共高达484亿港元，较首季增约六倍。

--港资第一东方投资集团主席诸立力表示，公司与伦敦可持续发展资金组成的合资公司SDCL亚洲，将设立一个2亿新加坡元的投资计画，向新加坡企业提供节能及能源效益方案。

--将军澳第65C1区限量地、以及屯门虎地第52区住宅地本周五(5日)截标，业界人士估计，该两地合共市值约28亿港元。

*苹果日报

--有传创兴银行 短期将落实卖盘意向，市场及证券界相信，若大股东同意及有潜在买家洽购，有机会以相等于市账率1.4至1.5倍水平放售。

--中银香港 今天起，上调3个月及6个月人民币定存息率，并重推12个月递进式定存优惠。业界表示，中银香港的行动有机会引起同业跟随，有可能触发今年首波人民币加息潮。

--据悉，香港交易所 将有三名代表与立法会金融界别议员张华峰商讨普拉达(Prada) 股份征税事项。

*东方日报

--香港交易所下周一(8日)推出期指夜市(夜期)，因这是本港首次有主要产品于晚间交易，港交所及经纪行均严阵以待。当中，港交所将全面提升监控，已要求经纪行监察员工及客户夜期活动，防止不当行为影响市场运作。

--宝龙地产 总裁许华芳认为随着商场项目渐趋成熟，相信到2014年底，公司将步入收成期，目标3至5年后租金收入可占盈利两成。

*文汇报

--内地的港澳台居民周一(1日)可以开A股账户，于上海的几家证券交易所实地所见，首日前往证券行开户的港澳台居民并未踊跃，只有零星个案。

--广州汽车集团 公布2012年度业绩。股东应占利润约为11.34亿元人民币，下降约73.46%。

*大公报

--地产代理数据显示，刚过去的四日复活节假期(3月29至4月1日)，十大屋苑只录得19宗成交，为过去10年有统计以来最差纪录。

--华润置地 辽宁公司副总经济韩跃伟表示，未来三年将在东北投资建设12个项目，开发面积将达580万平方米，预计2015年销售超过120亿元人民币。

--TCL集团董事长李东生表示，预计TCL通讯 2013年全年销售额同比增长25%的目标将实现。(完)