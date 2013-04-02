港报财经评论：监管影子银行，内银次季难捱--经济日报3月29日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
监管影子银行，内银次季难捱/ 余少文
中国内地股市急挫，加上美股下跌，中资股难以独善其身，11,000点得而复失，并结束连续两季上升走势。随着中国收紧理财产品的监管，预期陆续有针对其他影子银行业务的监管措施，会对内银股带来冲击。上证综合指数昨日跌2.8%，收2,236点，主要受到银监会对银行理财产品作出规范所拖累，香港上市的九间内银股全线下跌，国企指数跌137点或1.2%，收10,896点，成交额增加至214亿港元；而红筹指数表现好不了多少，全日跌82点或1.9%，收4,362点，成交额52亿港元。国指表现好过红筹，主要是部分内银股收市前受追捧而显着收窄跌幅所致，可能是昨日为基金季度结或年结日，有心人推高部分股份股价来粉饰业绩。只是国指全季仍跌4.7%，结束去年第三季和第四季上升走势，也连续两个月下跌。
不过，从月线和季线走势来看，2月和3月份下跌，导致第一季倒跌，但情况未至于太差，应该是去年下半年回升后的正常调整，消化沽压后应可重拾升势。由于理财产品的透明度低，尽管大部分投资在低风险的债券、货币市场等产品，但不少理财产品所投资的产品是涉及高风险。由于理财产品是中国关注的影子银行系统的主要组成部分，故银监会加强规范，市场立即解读为中国开始监管影子银行。中金估计中国内地非标准化债权资产约2.8万亿元人民币，若然以行业去年7.1万亿元人民币理财产品余额计算，35%上限即容许约2.45万亿元人民币非标准化债权资产，当中有约3,500亿元人民币差额，可以透过出售，又可发行更多不含非标准化债权产品来摊薄相关比例。只是35%比例会影响新发行的理财产品收益率，降低吸引力外，也可能令理财产品比重偏高的银行进行产品调整，故今年理财产品增速会由去年的55%回落至20%至25%水平。
今次理财产品新规对银行的影响主要体现在中间业务即非利息收入，料对内银股业绩影响不会太大，但中国开始监管影子银行，预计其他措施陆续有来，监管理财产品可能收紧下，会增加市场对资金需求，尤其中国目前进行收水政策，恶劣环境下会抽高银行拆息。也担心理财产品不少以高息来贷款于被银行自己拒于门外的企业，中国收紧理财产品后，要关注会否出现违约情况，因为一旦出现违约，又会对内银股带来冲击，故第二季要小心内银股未调整完。
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。