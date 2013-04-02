港报社评：防码头工潮波及民生秩序--星岛日报4月2日

复活节假期结束，货柜码头恢复繁忙，工潮却仍未解决。政府除了居中斡旋，还要部署好对应措施，防范民生和公共秩序受到影响。国际货柜码头部分外判工上星期四开始罢工抗议，资方到昨晚向法院申请得临时禁制令，禁止工人在码头范围内阻碍运作，但阻不了罢工。

物流是香港4大支柱行业，为香港提供20万个就业机会。可是，经历过经济衰退，加上深圳等地的货柜码头服务日趋成熟，香港货柜码头无复天之骄子地位。工人薪酬调升远追不上其他当旺行业，终于爆发工潮。早前工联会属会与资方达成加薪5%的初步协议，不过，职工盟属会则认为加幅过低。

货柜码头工人罢工初段未直接影响民生，如果工潮持续和扩大，对民生的影响将逐步浮现。现时受影响的，首推货柜车司机，罢工加上工人堵塞行车綫，出货时间长了一倍，若以每转货来计算收入，收入将随转数大减。现在假期结束，万一货柜车大排长龙，可能波及其他货柜码头的运作。如果车龙排至码头区外，甚至会影响葵涌的交通。

码头方面表示，工业行动导致码头每天损失500万元，未来3天有80艘原定来港起卸货物的货柜船受影响。业内担心，到本月中下旬珠三角厂商要赶在劳动节长假前付运货物，罢工影响将更大。

短期而言，码头和工人各有损失。长远而言，香港货柜码头的竞争优势在于效率，要是罢工把生意送给深圳，工人改善待遇更难，码头就要增加自动化投资，以机械来减低对人力的依赖。为了劳资双方和社会利益，这场工潮应宜早日解决。