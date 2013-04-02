港报社评：禁制令维护法治和社会整体利益--文汇报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
高等法院昨晚就葵涌货柜码头的罢工发出临时禁制令。货柜码头工潮昨天已踏入第5日，已影响香港经济和国际声誉。有关各方应依法遵行法庭禁制令，维持码头运作正常。
码头工人原为争取加薪，但由于激进政治组织参与和影响，今次工潮已变质为政治活动，不仅破坏香港长久以来劳资双方互谅互让的谈判传统，而且冲击香港经济和法治，法庭颁布禁制令确有必要。今次工潮出现工人堵塞码头通道和回旋处的情况，引起安全隐患，影响码头运作。
事实上，工潮开始时由「左翼廿一」激进团体发起，其后职工盟秘书长李卓人、学民思潮、学联等人士和团体亦渗杂其中，立法会议员梁国雄、教协理事韩连山等亦到曾到场鼓动工人罢工，为工潮推波助澜，令工潮演变成政治活动。工潮已严重偏离纯粹为工人争取调整薪酬的工人运动。为免工潮恶化，纵容激进团体绑架香港整体利益，防止进一步拖垮香港经济，法庭颁布禁制令，完全合理。
码头工潮持续5日，复活节假期后码头运作将受更大打击，部分货物已因工潮转投蛇口、盐田等港口，削弱香港货运码头在珠三角区内竞争力。工潮亦拖累运输业及其他相关行业的员工生计，货柜车司机会因工作量大减而被迫放假或减少收入。应该看到，贸易及物流业乃香港最主要的经济支柱，近年以绑架整体经济利益以争取团体个人利益的情况越来越多，值得社会警惕。
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。