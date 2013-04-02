港报社评：禁制令维护法治和社会整体利益--文汇报4月2日

高等法院昨晚就葵涌货柜码头的罢工发出临时禁制令。货柜码头工潮昨天已踏入第5日，已影响香港经济和国际声誉。有关各方应依法遵行法庭禁制令，维持码头运作正常。

码头工人原为争取加薪，但由于激进政治组织参与和影响，今次工潮已变质为政治活动，不仅破坏香港长久以来劳资双方互谅互让的谈判传统，而且冲击香港经济和法治，法庭颁布禁制令确有必要。今次工潮出现工人堵塞码头通道和回旋处的情况，引起安全隐患，影响码头运作。

事实上，工潮开始时由「左翼廿一」激进团体发起，其后职工盟秘书长李卓人、学民思潮、学联等人士和团体亦渗杂其中，立法会议员梁国雄、教协理事韩连山等亦到曾到场鼓动工人罢工，为工潮推波助澜，令工潮演变成政治活动。工潮已严重偏离纯粹为工人争取调整薪酬的工人运动。为免工潮恶化，纵容激进团体绑架香港整体利益，防止进一步拖垮香港经济，法庭颁布禁制令，完全合理。

码头工潮持续5日，复活节假期后码头运作将受更大打击，部分货物已因工潮转投蛇口、盐田等港口，削弱香港货运码头在珠三角区内竞争力。工潮亦拖累运输业及其他相关行业的员工生计，货柜车司机会因工作量大减而被迫放假或减少收入。应该看到，贸易及物流业乃香港最主要的经济支柱，近年以绑架整体经济利益以争取团体个人利益的情况越来越多，值得社会警惕。