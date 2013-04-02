港报社评：“违宪论”是谭惠珠僭建？语意不详须及早厘清--明报4月2日

港区全国人大代表谭惠珠认为“特首对抗中央，就是违反宪法”。谭惠珠这个新说法，触及香港问题的核心，值得讨论，中央亦宜厘清宪法与香港特区的关系。

谭惠珠认为，香港特别行政区特首由中央任命，须执行《基本法》，故“特首行使宪法及基本法给予的权力，就应该尊重两套法律”；她认为“若特首对抗中央”，即“就是违反宪法”。谭惠珠从宪法层面检视特首不应对抗中央，值得注意和讨论。

当年邓小平深切知道若宪法全面在香港实施，不利香港顺利回归，所以修宪加入第31条，“在特别行政区内实行的制度，按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定”。

香港特首尊重宪法，代表香港与中央保持良好关系，是应有之义。不过，就法律条文而言，特首与宪法的关系并无明文规定，无单独要求特首拥护宪法、效忠国家。事实上，一国两制之下的香港特区政府毋须接受党委领导。乔晓阳在深圳的讲话，反映中央对香港政改立场强硬，但从他的论述逻辑没有“对抗中央就是违宪”的内涵和暗示。

若从违宪与否的角度处理香港事务，是另一个层次的问题。谭惠珠的“对抗中央就是违宪”论，是否仅止于她所提及的企图推翻共产党的领导和改变社会主义制度？谭惠珠应该就她的说法，作完整解释。

近几年，一些人在中央的说法之上大搞“僭建”，客观效果强化了事态的矛盾冲突，不利于理性客观讨论。这次“违宪论”是否属于同类情况，值得关注。“违宪论”就是这类议题，除非中央另有盘算，否则应该尽早厘清，以免横生枝节。