港报社评：准港澳居民买A股，为市场国际化铺路--信报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
内地境内的港澳台居民昨天获准直接开户投资A股，是A股设立以来首度向境外个人投资者开放，可以说是A股迈向国际化的起步点。
目前中国境内港澳台居民人数约50万，即使半数有兴趣开设账户，注入新“活水”，也不过数百亿元，相对3月底股市市值约27万亿元，数目有限。对境内港澳台居民开放投资，更多在于为A股走上国际打开缺口。
人民币加速国际化“倒逼”国内金融市场改革的压力愈来愈大。一国货币国际化蕴含本国金融市场向境外延伸的关键，通过市场规模扩大，不断提升本国企业的融资效率和竞争优势。人民币要走出国门，必须开放金融市场，只有外国居民认为持有人民币有利，形成持续性的海外需求，才能切实走上货币国际化之路。
上月国家外滙管理局修订了《人民币合格境外机构投资者（RQFII）境内证券投资试点办法》，扩大试点范围至所有香港持牌资产管理公司，放宽投资限制。如今再向境内港澳台居民开通渠道，为A股走向国际化加快市场参与结构改造。
以3月底收市市值约27万亿元计算，内地股市已高踞亚洲榜首。然而，持股市值在人民币10万元以下者占85%，以“散户”为主体的结构，无可避免充满浓厚的炒卖投机性。市场运行秩序不规范，必然无法吸引优质的投资者。
3月份，A股总市值比对2月蒸发逾1万3千亿元，大大挫伤投资信心。在经济复苏稳定向好之际，上证指数今年首季累计却下跌了1.5%，期间日经指数升近20%；美股道指更屡创新高；反映A股难脱自身市场缺乏效率和投机性因素的“紧箍咒”。当前人民币加速国际化，内地股市亦必须加快制度性改革。
准许境内港澳台居民个人开户直接买卖A股，对市场长远发展也是一件好事。不过，把市场参与结构合理化，只是向国际接轨的其中一环，更关键在于建立优质的金融服务体系和金融监管，能够对交易资产进行有效定价，并把市场秩序不规范现象纠正过来，否则，A股国际化的愿景难言实现。
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。