港报社评：习李力推改革，首要楼市立威--经济日报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
尽管外界形容内地各地方出台的“新国五条”细则不痛不痒，惟各界包括因各种改革将触动利益的团体，都正以楼价会否受遏，衡量习李新中央的政治能量，此令个中利益更纠缠，并影响习李改革步伐，故习李遏楼价势绝不手软。
国家主席习近平与总理李克强上月全面接掌权力，外界普遍予以较高期望，认为习李的政治力量可较上届胡温为高，有望扭转权力不出中南海的大问题。各界翘首以待，惟不论习近平力倡的反腐败，或李克强力推的政策等，都非短时间内能建功。相对之下，楼市反应快，顺理成章地视为习李施政能量的指标。
胡温10年未能有效遏抑楼价的关键，是地方政府阳奉阴违。正如中央雷厉风行在两会前祭出“新国五条”，要求各地方上月底出台政策细则，但各地方均观望到最后一刻。内地楼市事关大量庞大利益集团，包括地方政府与中央的攻防博弈，若习李新中央重蹈过去空转覆辙，攻不下楼市调控，不但挫损习李改革的气势，更将影响其他领域改革的步伐与力度。
因此，“新国五条”遏楼市，实际上亦是习近平的政治考验，押上的是习李新官履任的政治威信。正因遏楼市背后如此复杂，成败有着如此重要的政治意义，地方政府固周张如何令“新国五条”走过场，各利益团体续过好日子；习李则经济上、政治上都势不让步，故才如立军令状般力言楼价今年一定往下走。地方图推内地楼价续升，习李强遏楼价势陆续有来，中央地方的楼价博弈势较过去更激烈。
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。