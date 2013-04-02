国际油市：美国原油期货下滑，受库存继续增加的预期打压

周二0041GMT，美国5月原油期货 跌0.18美元至每桶96.89美元。

布兰特原油期货 跌0.17美元至每桶110.91美元。

艾克森美孚 在美国阿肯色的Pegasus输油管道自上周五破裂发生漏油事故后，一直处于关闭状态。

路透对分析师和交易商的初步调查显示，上周美国原油库存料增加230万桶。

美国制造业3月意外放缓扩张步伐，因新订单减少。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周一称，未来几个月对沙特原油的需求很可能上升，暗示沙特认为最大的出口市场亚洲将复苏。