国际油市：美国原油期货下滑，受库存继续增加的预期打压

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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周二0041GMT，美国5月原油期货 跌0.18美元至每桶96.89美元。
布兰特原油期货 跌0.17美元至每桶110.91美元。
艾克森美孚 在美国阿肯色的Pegasus输油管道自上周五破裂发生漏油事故后，一直处于关闭状态。
路透对分析师和交易商的初步调查显示，上周美国原油库存料增加230万桶。
美国制造业3月意外放缓扩张步伐，因新订单减少。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周一称，未来几个月对沙特原油的需求很可能上升，暗示沙特认为最大的出口市场亚洲将复苏。
中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方。不过，该数据远逊于路透调查预估中值52.0。 (完)
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