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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 09:21 BJT

希腊金融：将延长银行完成资本重组的最后期限--希腊央行总裁

路透雅典4月1日 - 希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)周一称，希腊将把银行资本重组的最后期限延长几周，或许会延到5月末。

希腊银行业正以欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的纾困资金进行资本重组，而且在游说当局放宽重组条款要求，并希望延长原定为4月末的最后完成时间。

普罗沃普洛斯对国家电视台称：“将略微延长几个礼拜，可能会推迟到5月末。”

该计划旨在恢复希腊四大银行的偿付能力，包括National Bank, Alpha bank, Piraeus bank 和Eurobank。

欧盟、欧洲央行和IMF官员将于本周恢复对希腊的考察，并就银行资本重组和公共部门裁员等关键问题进行磋商。

普罗沃普洛斯重申，今年希腊经济料将萎缩4.5%，处于目标区间最高水平，塞浦路斯危机料将使其GDP减少0.35个百分点。希腊目前正处于第六个衰退年头。

普罗沃普洛斯还表示，希腊的存款都有保障。他补充称，尽管塞浦路斯出现危机，希腊银行业3月仍有新增存款，6月中旬以来有超过190亿欧元存款回到希腊。(完) (编译 程琳; 审校 于春红)
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